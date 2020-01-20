Врачи назвали 5 продуктов, которые ухудшают здоровье кожи





Многие диетологи и дерматологи отмечают, что питание играет чрезвычайно важную роль в сохранении красивой кожи. Для этого необходимо пересмотреть свое меню еще в молодости, чтобы с большей вероятность остаться в "свежем виде". В первую очередь, врачи рекомендуют ограничить употребление сладостей и сахара. Известно, что большое количество углеводов заставляет поджелудочную усиленно вырабатывать инсулин, чей переизбыток негативно сказывается на сальных железах кожи. Аналогичный эффект возникает и при неконтролируемом поедании молочных продуктов, которые содержат белок из семейства инсулиноподобных факторов.А вот любителей кофе и чая ожидают неприятные новости: эти напитки избавляют кожу от жидкости, вызывая её сухость. Это приводит к потере упругости и эластичности, проявляясь в виде ранних морщин и заломов. Еще более сильное воздействие оказывает алкоголь, который не только сушит эпидермис, но и становится причиной отеков. Макароны из белой муки, рис, сдоба и белый хлеб должны быть сбалансированы в рационе, ведь являются богатым источником простых углеводов. Кроме того, они стимулируют окислительные процессы, что приводит к разрушению эластина и коллагена.