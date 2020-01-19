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Дочь актрисы Нины Руслановой опровергла сообщение о госпитализации матери

Дочь известной российской актрисы Нины Руслановой Олеся опровергла сообщения прессы о том, что народной артистке потребовалась госпитализация. Ранее некоторые издания неоднократно сообщали о проблемах звезды фильмов «Афоня» и «Собачье сердце» со здоровьем.
Дочь актрисы Нины Руслановой опровергла сообщение о госпитализации матери

Еще 16 января СМИ сообщили о госпитализации Нины Руслановой, однако ее дочь тогда оперативно опровергла эту информацию. Однако сегодня в прессе появилась новая волна сообщений о том, что народной артистке якобы неожиданно стало хуже из-за проблем с сердцем, поэтому ей потребовалась экстренная госпитализация. Большинство источников в своих материалах ссылаются на авторов популярного Telegram-канала MASH. Впрочем, информация о проблемах артистки со здоровьем может оказаться неправдивой и в этот раз.

Как сообщает агентство РИА Новости, журналистам которого удалось связаться с дочерью актрисы Олесей, Нина Русланова на данный момент находится дома и чувствует себя нормально. «Мне бы тоже хотелось узнать, куда это маму госпитализировали. Сидим вот с ней и пытаемся выяснить, в какую из больниц ее доставили. Сейчас Нина Ивановна чувствует себя нормально, как минимум для своего возраста», - приводит агентство слова дочери актрисы.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:19

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