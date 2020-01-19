Избавит от лишнего веса и поможет организму: названы главные плюсы стакана воды натощак





Как отмечают эксперты, утром сразу же после пробуждения не стоит пить чай или кофе. Лучше всего выпить небольшими глотками стакан воды. Если выработать у себя такую привычку, можно предоставить своему организму немало преимуществ и существенно улучшить его здоровье. В целом же преимуществ у употребления стакана воды натощак достаточно много. Во-первых, при таком подходе из организма лучше вымываются токсины, от которых организм избавляется в ночное время, растворяя их. Кроме того, активируется процесс метаболизма, заставляя организм использовать как можно больше энергии, не оставляя ее неиспользованные остатки в жировых отложениях, а значит, у человека появляется дополнительная возможность нормализовать вес. Также стакан воды, выпиваемый по утрам натощак, помогает улучшить работу желудочно-кишечного тракта и даже избавляет от запоров.При этом подчеркивается, что для утреннего употребления подходит далеко не вся вода. К примеру, любая газированная жидкость, даже минеральная вода, будет не самым лучшим выбором. Также отмечается, что вода не должна быть слишком холодной. Идеальный вариант в данном случае – комнатная температура.