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Учёные нашли способ лечения болезни Стивена Хокинга

Коллектив биологов университета на Мальте выявила фермент, при воздействии на который можно минимизировать проявление бокового амиотрофического склероза. Ранее данное заболевание, которое было замечено у физика Стивена Хокинга, считалось неизлечимым.

Боковой амиотрофический склероз - это генетическое заболевание. Зачастую пациенты с этим диагнозом имеют в запасе максимум 5-7 лет. Ученые обнаружили фермент Gemin3, отвечающий за различные факторы развития недуга. Это может послужить основой для разработки необходимого лекарства. Эксперты назвали данный фермент «мостом» из молекул, связывающий гены, которые вызывают амиотрофический склероз.

Глава группы исследователей Рубен Коучи рассказал, что генетика вносит большой вклад в развитие бокового амиотрофического склероза, и все были удивлены многообразием функции генов, которые ассоциировались с заболеванием. Gemin3 был найден после нескольких экспериментов с плодовыми мушками. После вмешательства в фермент у насекомых, зараженных боковым амиотрофическим склерозом, наблюдалось ухудшение состояния. Учёные пришли к выводу, что «настраивание» фермента облегчает признаки заболевания.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:43

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