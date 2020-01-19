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Планшет Apple iPad с поддержкой 5G готовят к выпуску в 2020 году

Компания Apple собирается представить свой первый смартфон с 5G уже осенью текущего года. Теперь инсайдеры выяснили, что планшет iPad с поддержкой сетей пятого поколения также готовят к выпуску в 2020 году.

Близкие к бренду Apple источники утверждают, что тайваньская Advanced Semiconductor Engineering будет поставлять детали не только для новых смартфонов iPhone 12 с 5G, но и планшетов iPad. Скорее всего, речь идет о Pro-версиях портативных компьютеров, поскольку поддержка сетей пятого поколения является функцией с более высокими производственными затратами, предназначенная для эксклюзивных гаджетов. В то же время, если будущий телефон дебютирует лишь осенью 2020 года, то тогда же следует ожидать и выхода нового планшета.

Скорее всего, iPad оснастят 5G-чипом, способным использовать диапазон миллиметровых волн. Предполагается, что девайс сможет работать в этих типах сетей как с неавтономной, так и автономной архитектурами. Миллиметровая волна - это набор частот 5G, которые обещают сверхбыструю скорость на коротких расстояниях, что делает его наиболее подходящим для плотных городских районов. Частоты ниже 6 ГГц 5G обычно медленнее, но сигналы распространяются дальше, лучше обслуживая пригород и сельскую местность.

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Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:27

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