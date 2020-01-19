Планшет Apple iPad с поддержкой 5G готовят к выпуску в 2020 году





Близкие к бренду Apple источники утверждают, что тайваньская Advanced Semiconductor Engineering будет поставлять детали не только для новых смартфонов iPhone 12 с 5G, но и планшетов iPad. Скорее всего, речь идет о Pro-версиях портативных компьютеров, поскольку поддержка сетей пятого поколения является функцией с более высокими производственными затратами, предназначенная для эксклюзивных гаджетов. В то же время, если будущий телефон дебютирует лишь осенью 2020 года, то тогда же следует ожидать и выхода нового планшета.Скорее всего, iPad оснастят 5G-чипом, способным использовать диапазон миллиметровых волн. Предполагается, что девайс сможет работать в этих типах сетей как с неавтономной, так и автономной архитектурами. Миллиметровая волна - это набор частот 5G, которые обещают сверхбыструю скорость на коротких расстояниях, что делает его наиболее подходящим для плотных городских районов. Частоты ниже 6 ГГц 5G обычно медленнее, но сигналы распространяются дальше, лучше обслуживая пригород и сельскую местность.