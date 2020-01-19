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Анна Семенович, Любовь Толкалина и Алика Смехова поздравили фанатов с Крещением Господним

На страницах в Instagram Анна Семенович, Любовь Толкалина и Алика Смехова поздравили фанатов с Крещением Господним. Также знаменитости разместили новые фотографии и видео.

Алика Смехова показала снимок, на котором она, сложив руки ладонями друг к другу, опускается в воду. На кадре видно всплески воды за спиной исполнительницы. Певица одета в черный купальник и солнцезащитные очки. В комментарии знаменитость просто написала: "Всех причастных поздравляю с Крещением Господа нашего!" В конце она поблагодарила Бога за все, что он ей дал. Анна Семенович, которая на данный момент отдыхает на Сейшельских островах, разместила фото, сделанное возле водопада. Исполнительница стоит на большом камне и посылает в камеру "воздушный поцелуй". В комментарии она просто написала: "С Крещением мои дорогие. Пусть этот мир радует вас каждую минуту".

Любовь Толкалина разместила в социальной сети видео, сделанное в одном из российских храмов. В комментарии к публикации в Instagram известная актриса поздравила всех православных христиан, где бы они не находились, с Крещением Господним. Подписчики знаменитостей поздравили их в ответ, пожелав здоровья и успехов во всем.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:51

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