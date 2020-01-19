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Назван ТОП-5 самых ожидаемых новинок Женевского автосалона

Менее чем через два месяца стартует ежегодный Женевский автосалон, к которому многие производители готовятся еще с лета минувшего года. Более того, именно эта выставка входит в три крупнейших в мире. Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых новинок предстоящего мероприятия.
Назван ТОП-5 самых ожидаемых новинок Женевского автосалона

На первое место специалисты ставят новое поколение кроссовера Volkswagen Tiguan, которое должно получить обновленную головную оптику и принципиально новую моторную гамму. Так, в списке доступных для этой модели силовых установок ожидается появление гибридных версий. Второй по значимости новинок Женевы в 2020 году считают концептуальный электрический седан BMW i4, силовая установка которого должна суммарно выдавать до 530 лошадиных сил, что позволит машине набирать «первую сотню» всего за 4 секунды. Еще одна важная особенность грядущего дебютанта – внушительный запас хода в 600 километров. Бронза досталась гибридной версии британского кроссовера Range Rover Evoque PHEV. Силовая установка этой модели будет включать в себя 1,5-литровый 3-цилиндровый двигатель и электромотор суммарной мощностью 310 л. с.

Также в список самых ожидаемых новинок Женевского автосалона в нынешнем году попал еще один гибрид - это Mercedes-AMG GT 73, мощность установки которого составит внушительные 805 л. с., что сделает его самым быстрым Mercedes-AMG GT в истории спортивного филиала именитого немецкого производителя. Более того, Mercedes-AMG GT 73 будет удостоен звания самого мощного 4-дверного купе современности. Замыкает рейтинг ожидаемых новинок, вопреки установившемуся тренду, вовсе не гибрид. Пятая строчка рейтинга досталась новому спорткару Porsche 718 Cayman GTS. Его главным особенностями называют новый 4,0-литровый V6 мощностью 415 л. с. и систему активного управления подвеской, которая может изменять высоту дорожного просвета на 2 сантиметра.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:12

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