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«Обесценивают монархию»: Отец Меган Маркл не поддержал отказ дочери от титула

Отец Меган Маркл поделился с британцами своим мнением по поводу отказа дочери и ее супруга от монарших титулов. На телеканале Channel 5 он дал интервью и обвинил экс-герцогиню в обесценивании традиций знатной семьи.
«Обесценивают монархию»: Отец Меган Маркл не поддержал отказ дочери от титула

В документальном фильме он назвал супругов «заблудшими душами» и четко дал понять, что не поддерживает это решение. «Они превращают королевскую семью в Walmart с короной. Это не та девочка, которую я воспитывал», - отмечает Томас Маркл. «Когда они заключили брак, они взяли на себя обязательство. Оно заключается в том, чтобы быть частью королевской семьи и представлять ее. И было бы глупо этого не делать», - резко высказался Маркл. Также он настаивает на мнении, что если не уважать один из самых долговечных институтов за все века, то это уничтожит и окажется негативным примером для наследников династии.

Напомним, что в 90-минутном документальном фильме «Томас Маркл: Моя история» речь идет не только о данной ситуации. Отец Меган Маркл также делится своими воспоминаниями о прошлом и поднимает вопрос о сложных отношениях отцов и дочерей.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 16:30

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