«Обесценивают монархию»: Отец Меган Маркл не поддержал отказ дочери от титула





В документальном фильме он назвал супругов «заблудшими душами» и четко дал понять, что не поддерживает это решение. «Они превращают королевскую семью в Walmart с короной. Это не та девочка, которую я воспитывал», - отмечает Томас Маркл. «Когда они заключили брак, они взяли на себя обязательство. Оно заключается в том, чтобы быть частью королевской семьи и представлять ее. И было бы глупо этого не делать», - резко высказался Маркл. Также он настаивает на мнении, что если не уважать один из самых долговечных институтов за все века, то это уничтожит и окажется негативным примером для наследников династии.Напомним, что в 90-минутном документальном фильме «Томас Маркл: Моя история» речь идет не только о данной ситуации. Отец Меган Маркл также делится своими воспоминаниями о прошлом и поднимает вопрос о сложных отношениях отцов и дочерей.