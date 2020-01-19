Врач Татьяна Шаповаленко рассказала о связи поликистоза яичников и бесплодием





Ведущая программы "О самом главном" Татьяна Шаповаленко сообщает, что синдром поликистозных яичников является самой распространённой причиной женского бесплодия. По статистике, данное заболевание можно наблюдать у половины женщин с бесплодием. В данном случае схему лечения врач подбирает индивидуально. При правильной терапии женщина имеет высокие шансы забеременеть и родить здорового ребёнка. При преобладании мужских гормонов над женскими появляется поликистоз яичников. Данный дисбаланс гормонов не даёт возможности созреть яйцеклетке, чтобы её в будущем оплодотворил сперматозоид.По словам репродуктолога Анны Морозовой, при поликистозе возникает большое количество (до 50 штук) мелких фолликулов, которые по виду напоминают виноградную гроздь. Беременность не наступает из-за того, что ни один из них не состоятелен — они не имеют сил дорасти и дать здоровую яйцеклетку. Однако медицина сейчас находится на высоком уровне развития и может победить данное заболевание. Стоит помнить, что перед назначением медикаментозного лечения проверяется уровень сахара в крови и при большом количестве назначается низкоуглеводная диета, а также снижение веса. Порой этого достаточно, чтобы гормональный фон пришел в норму.