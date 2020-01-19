АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы лучшие камерофоны 2020…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Врач Татьяна Шаповаленко рассказала о связи поликистоза яичников и бесплодием

Бесплодие очень болезненно переживается многими женщинами, его причиной может быть несколько гинекологических заболеваний. В том числе и поликистоз яичников, о котором рассказала врач Татьяна Шаповаленко.

Ведущая программы "О самом главном" Татьяна Шаповаленко сообщает, что синдром поликистозных яичников является самой распространённой причиной женского бесплодия. По статистике, данное заболевание можно наблюдать у половины женщин с бесплодием. В данном случае схему лечения врач подбирает индивидуально. При правильной терапии женщина имеет высокие шансы забеременеть и родить здорового ребёнка. При преобладании мужских гормонов над женскими появляется поликистоз яичников. Данный дисбаланс гормонов не даёт возможности созреть яйцеклетке, чтобы её в будущем оплодотворил сперматозоид.

По словам репродуктолога Анны Морозовой, при поликистозе возникает большое количество (до 50 штук) мелких фолликулов, которые по виду напоминают виноградную гроздь. Беременность не наступает из-за того, что ни один из них не состоятелен — они не имеют сил дорасти и дать здоровую яйцеклетку. Однако медицина сейчас находится на высоком уровне развития и может победить данное заболевание. Стоит помнить, что перед назначением медикаментозного лечения проверяется уровень сахара в крови и при большом количестве назначается низкоуглеводная диета, а также снижение веса. Порой этого достаточно, чтобы гормональный фон пришел в норму.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:51

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Приложения камеры для Android-смартфонов оказались шпионскими…
«Пусть ее Игорь будет инвалидом»: Вдова Караченцова напугала Юлию Меньшову необычным…
Избавит от лишнего веса и поможет организму: названы главные плюсы стакана воды…
Телесериал "Чёрное зеркало" вдохновил руководство Instagram на тестирование скрытых…
Учёные нашли способ лечения болезни Стивена…
В работе мессенджера WhatsApp произошел…
Светлана Зейналова приучает старшую дочь к заботе о младшей…
Планшет Apple iPad с поддержкой 5G готовят к выпуску в 2020…
Настасья Самбурская снялась для обложки «Домашнего…
Назван ТОП-5 самых ожидаемых новинок Женевского…
Принц Гарри посетил бар с друзьями в Лондоне в отсутствие…
Названы лучшие камерофоны 2020…
Известный участник КВН Тимур Гайдуков скончался на 36-м году…
Врач Татьяна Шаповаленко рассказала о связи поликистоза яичников и…
Валерия встретилась с бывшей возлюбленной Иосифа Пригожина на дне рождения его…
Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей на мировом…
«Обесценивают монархию»: Отец Меган Маркл не поддержал отказ дочери от…
Китайские эксперты объяснили, почему российские ЗРК «Штиль-1» превосходят Mk 41 ВС…
Дочь актрисы Нины Руслановой опровергла сообщение о госпитализации…
«Она неизменно присутствует в нашей жизни»: Юлия Высоцкая почтила память…
Ученые назвали лучшие источники витамина…
Михаил Мишустин поздравил режиссёра Вадима Абдрашитова с…
Анна Семенович, Любовь Толкалина и Алика Смехова поздравили фанатов с Крещением…
Наташа Королева поздравила фанатов с Крещением снимком из Майами-Бич во…
Ford Puma 2020 получил похвальные отзывы от экспертов из…
Дане Борисовой предложили 300 000 рублей за оказание интимных…
Российские военные показали работу метательной камеры «Сфера» в…
"Тело отблагодарило за этот отдых": Накануне дня рождения Анастасия Волочкова вернулась к…
Просмотреть все новости