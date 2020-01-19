«Она неизменно присутствует в нашей жизни»: Юлия Высоцкая почтила память свекрови
В это воскресенье, 19 января, мама прославленного российского режиссера Андрея Кончаловского могла отметить свое 117-летие. В день рождения матери любимого супруга актриса и телеведущая Юлия Высоцкая почтила ее память трогательным постом в социальной сети Instagram.
Мама Андрея Кончаловского Наталья Петровна скончалась в октябре далекого 1988 года. По словам Юлии Высоцкой, ей не довелось лично познакомиться со своей свекровью, поскольку она вышла замуж за режиссера уже после смерти его родительницы. В то же время Высоцкая отмечает, что она всегда с особенным уважением относилась к женщине, которая подарила этому миру столь невероятных сыновей и дочь. Возлюбленная Кончаловского утверждает, что она безгранично благодарная судьбе за то, что однажды повстречала Андрея Сергеевича, вышла за него замуж и родила прекрасных детей.
Опубликовав архивное фото Натальи Петровны, актриса также написала, что даже не будучи с ней знакомой, она понимает, насколько важным человеком в жизни семьи она была. «Мне не выпало счастья познакомиться с ней лично, но она неизменно присутствует в нашей жизни. В жизни своих детей, внуков и правнуков, а значит и в моей жизни тоже. Поэтому хочу поздравить всю нашу огромную семью с этим важным Днем», - гласит подпись Высоцкой под этой публикацией.
Мама Андрея Кончаловского Наталья Петровна скончалась в октябре далекого 1988 года. По словам Юлии Высоцкой, ей не довелось лично познакомиться со своей свекровью, поскольку она вышла замуж за режиссера уже после смерти его родительницы. В то же время Высоцкая отмечает, что она всегда с особенным уважением относилась к женщине, которая подарила этому миру столь невероятных сыновей и дочь. Возлюбленная Кончаловского утверждает, что она безгранично благодарная судьбе за то, что однажды повстречала Андрея Сергеевича, вышла за него замуж и родила прекрасных детей.
Опубликовав архивное фото Натальи Петровны, актриса также написала, что даже не будучи с ней знакомой, она понимает, насколько важным человеком в жизни семьи она была. «Мне не выпало счастья познакомиться с ней лично, но она неизменно присутствует в нашей жизни. В жизни своих детей, внуков и правнуков, а значит и в моей жизни тоже. Поэтому хочу поздравить всю нашу огромную семью с этим важным Днем», - гласит подпись Высоцкой под этой публикацией.