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Принц Гарри посетил бар с друзьями в Лондоне в отсутствие жены

Громким событием на этой неделе оказались новости об отречении принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий. Известно, что перед поездкой в Канаду герцог Сассекский посетил бар с друзьями в Лондоне в отсутствие жены.

Конфликт между королевской семьей Великобритании с герцогом и герцогиней Сассекскими подошел к концу. Представители британской монархии объявили, что принц Гарри и Меган Маркл пришли к компромиссу с Елизаветой II. Теперь пару не только избавят от многих обязанностей аристократии, но и некоторых преимуществ. В частности, молодые супруги не смогут использовать свой королевский титул (Ваше королевское Высочество), а также не будут получать финансирование от британской короны.

Теперь влюбленные собираются провести несколько дней в Канаде, где уже находится Меган Маркл с годовалым ребенком. Все же, недавно в СМИ распространились слухи о "загуле" принца Гарри после того, как его заметили в одном из баров Лондона. Известно, что он посетил питейное заведение с друзьями в отсутствие жены. Несмотря на употребление спиртного, многие очевидцы говорили о расслабленном состоянии дворянина, который был одет вполне неформально и вел себя вполне прилично.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:06

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