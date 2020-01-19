Принц Гарри посетил бар с друзьями в Лондоне в отсутствие жены





Конфликт между королевской семьей Великобритании с герцогом и герцогиней Сассекскими подошел к концу. Представители британской монархии объявили, что принц Гарри и Меган Маркл пришли к компромиссу с Елизаветой II. Теперь пару не только избавят от многих обязанностей аристократии, но и некоторых преимуществ. В частности, молодые супруги не смогут использовать свой королевский титул (Ваше королевское Высочество), а также не будут получать финансирование от британской короны.Теперь влюбленные собираются провести несколько дней в Канаде, где уже находится Меган Маркл с годовалым ребенком. Все же, недавно в СМИ распространились слухи о "загуле" принца Гарри после того, как его заметили в одном из баров Лондона. Известно, что он посетил питейное заведение с друзьями в отсутствие жены. Несмотря на употребление спиртного, многие очевидцы говорили о расслабленном состоянии дворянина, который был одет вполне неформально и вел себя вполне прилично.