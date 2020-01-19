"Тело отблагодарило за этот отдых": Накануне дня рождения Анастасия Волочкова вернулась к репетициям

Несколько недель Анастасия Волочкова провела на острове Пхукет. Сегодня скандально известная балерина показала ролик, в котором она запечатлена в спортзале и делает взмахи ногой. Одета танцовщица в яркие штаны и черную кофту. Сделав несколько упражнений, знаменитость останавливается и рассказывает пользователям Сети, что у нее завтра день рождения. Также Анастасия Волочкова отмечает, что дата получается очень красивая 20. 01. 2020, при этом добавляет, что родилась она в 20:01.В комментарии к публикации в социальной сети Instagram известная танцовщица написала: "Первая репетиция после отдыха. Тело отблагодарило за этот отдых. И мышцы отдохнули". Хотя Анастасия Волочкова отключила возможность оставлять отзывы под ее постами, подписчики уже почти 11 000 раз просмотрели ее публикацию.