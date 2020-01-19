"Тело отблагодарило за этот отдых": Накануне дня рождения Анастасия Волочкова вернулась к репетициям
Анастасия Волочкова разместила в Instagram-аккаунте видео, сообщив подписчикам, что накануне дня своего рождения вернулась к репетициям. Также известная танцовщица отметила, что тело ее отблагодарило за отдых.
Несколько недель Анастасия Волочкова провела на острове Пхукет. Сегодня скандально известная балерина показала ролик, в котором она запечатлена в спортзале и делает взмахи ногой. Одета танцовщица в яркие штаны и черную кофту. Сделав несколько упражнений, знаменитость останавливается и рассказывает пользователям Сети, что у нее завтра день рождения. Также Анастасия Волочкова отмечает, что дата получается очень красивая 20. 01. 2020, при этом добавляет, что родилась она в 20:01.
В комментарии к публикации в социальной сети Instagram известная танцовщица написала: "Первая репетиция после отдыха. Тело отблагодарило за этот отдых. И мышцы отдохнули". Хотя Анастасия Волочкова отключила возможность оставлять отзывы под ее постами, подписчики уже почти 11 000 раз просмотрели ее публикацию.
Несколько недель Анастасия Волочкова провела на острове Пхукет. Сегодня скандально известная балерина показала ролик, в котором она запечатлена в спортзале и делает взмахи ногой. Одета танцовщица в яркие штаны и черную кофту. Сделав несколько упражнений, знаменитость останавливается и рассказывает пользователям Сети, что у нее завтра день рождения. Также Анастасия Волочкова отмечает, что дата получается очень красивая 20. 01. 2020, при этом добавляет, что родилась она в 20:01.
В комментарии к публикации в социальной сети Instagram известная танцовщица написала: "Первая репетиция после отдыха. Тело отблагодарило за этот отдых. И мышцы отдохнули". Хотя Анастасия Волочкова отключила возможность оставлять отзывы под ее постами, подписчики уже почти 11 000 раз просмотрели ее публикацию.