АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пользователям ПК рассказали о главных особенностях Windows 10 после перехода с…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

"Тело отблагодарило за этот отдых": Накануне дня рождения Анастасия Волочкова вернулась к репетициям

Анастасия Волочкова разместила в Instagram-аккаунте видео, сообщив подписчикам, что накануне дня своего рождения вернулась к репетициям. Также известная танцовщица отметила, что тело ее отблагодарило за отдых.
"Тело отблагодарило за этот отдых": Накануне дня рождения Анастасия Волочкова вернулась к репетициям

Несколько недель Анастасия Волочкова провела на острове Пхукет. Сегодня скандально известная балерина показала ролик, в котором она запечатлена в спортзале и делает взмахи ногой. Одета танцовщица в яркие штаны и черную кофту. Сделав несколько упражнений, знаменитость останавливается и рассказывает пользователям Сети, что у нее завтра день рождения. Также Анастасия Волочкова отмечает, что дата получается очень красивая 20. 01. 2020, при этом добавляет, что родилась она в 20:01.

В комментарии к публикации в социальной сети Instagram известная танцовщица написала: "Первая репетиция после отдыха. Тело отблагодарило за этот отдых. И мышцы отдохнули". Хотя Анастасия Волочкова отключила возможность оставлять отзывы под ее постами, подписчики уже почти 11 000 раз просмотрели ее публикацию.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:13

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Тело отблагодарило за этот отдых": Накануне дня рождения Анастасия Волочкова вернулась к…
Ученые рассказали о полезных свойствах…
Звезды «Дом-2» Руслан Мацьолек и Настя Иванова после ухода с проекта скитаются по…
«Все ножки в синяках»: Поклонники пожалели юную дочь Татьяны…
Стало известно, когда состоится презентация нового Xiaomi Mi…
Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан…
«Я не мог себе такого даже представить»: Владимир Путин высказался о таких, как Алена…
Ученые обнаружили в ДНК неизвестные ранее клетки, способствующие развитию…
Максим Фадеев поздравил фанатов с Крещением снимком с супругой…
В Сети рассказали о главных задачах инженерных войск ВС…
Во время отдыха на Бали солистка группы Artik & Asti показала похудевшую…
Медик Марва Эмам рассказала о негативных последствиях излишнего пристрастия к зелёному…
Названы 6 звёзд российского шоу-бизнеса, женившихся на своих…
Ксению Собчак просят шпагатом переплюнуть Анастасию…
Алексей Воробьёв подарил себе на день рождения щенка той же породы, что и его умерший пес…
В России разработаны новые правила лечения по полисам…
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова отправились навестить старшую наследницу композитора Юлию в Маями вместе с…
Гибкий экран-обложка и никаких кнопок: LG запатентовала новый…
"Самый светлый день сегодня": Марина Юдашкина поздравила подписчиков с Крещением…
Операционная система Windows 11 вышла с бесплатной…
Пескова рассказала, каким образом зарабатывает в Instagram без финансовой поддержки…
Диетологи назвали овощи и фрукты, которые особенно полезны в зимнее…
Владу Сташевскому 46 лет: Как живет забытая звезда…
Первую модель Chevrolet Corvette 8-го поколения продали за 3 млн…
Отдыхающая в Монте-Карло Светлана Лобода поздравила фанатов с Крещением…
«Чтобы не заражали моральным уродством»: депутат Дмитрий Петровский попросил Путина закрыть проект…
Лера Кудрявцева показала хирурга, который удалил ей грудные…
Конор Макгрегор обнял бабушку Дональда Серроне после победы над…
Просмотреть все новости