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Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей на мировом рынке

Автомобиль, как известно, «не роскошь, а средство передвижения», и в движении непременно должно быть комфортно. Британские эксперты составили рейтинг самых комфортных автомобилей из всех без исключения сегментов рынка, которые будут доступны покупателям в нынешнем году.

Возглавил рейтинг седан Mercedes E-Class. Эта модель бизнес-класса, как утверждают авторы исследования, не ставит за цель обойти во всем основных конкурентов в лице Jaguar XF и BMW 5-Series. В то же время, у нее есть неопровержимое преимущество – безупречный по своей плавности ход, который превращает длительные поездки в настоящее удовольствие. Способствует этому и довольно стильный, солидный интерьер, выполненный с использованием высоких современных технологий. К числу преимуществ Mercedes E-Class авторы рейтинга также отнесли неплохую динамику при заметной экономичности.
Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей на мировом рынке

Вторая позиция неожиданно досталась французскому субкомпакту Citroen C3. По мнению экспертов, у этого скромного автомобиля есть целый набор важных достоинств в области комфорта. В частности, отмечают авторы рейтинга, разработчики конкурирующих машин, как правило, стараются жертвовать комфортом ради привлечения молодых бюджетных покупателей, но в Citroen C3 было решено сохранить максимально мягкую комфортную езду. Да и стиль этой модели сложно назвать спортивным или агрессивным.

Почетное третье место занимает британский бизнес-седан Jaguar XF, который имеет респектабельный внешний вид и отличается роскошной отделкой салона. Похвалили автомобиль и за широкую моторную гамму, вместе с оптимальным сочетанием плавности хода и динамичности в управлении.

Четвертая строчка отведена чешскому лифтбеку Skoda Superb. Как отмечают эксперты, эта модель уже давно считается одной из лучших в своем сегменте хотя бы потому, что еще ни разу не преподнесла неприятных сюрпризов. А главное достоинство Skoda Superb заключается в том, что этот лифтбек предлагает столько же внутреннего пространства для пассажиров, сколько и автомобили выше классом. Да и эргономика вместе с качеством езды здесь в большей степени соответствуют классу люкс.

Замыкает пятерку лидеров шведский седан Volvo S90. Эту модель авторы исследования отметили за яркий дизайн и высокий комфорт в сочетании с богатым набором инновационных технологий.

Ниже ТОП-5 в рейтинге самых комфортных автомобилей современности оказались немецкий Mercedes S-Class, баварская BMW 5-Series, британский внедорожник Range Rover, японский кроссовер Infiniti Q30 и роскошный британский Rolls-Royce Ghost,

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:37

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