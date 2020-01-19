Наташа Королева поздравила фанатов с Крещением снимком из Майами-Бич во Флориде





Артистка сопроводила свой пост немногословным поздравлением в хештегах под публикацией. На фотографии Королёва предстала в праздничном невинном образе подходящим под событие. Она расположилась в воде, облеченная в белый наряд и с распустившемся цветком, в ушах певицы красовались огромные серьги из жемчуга.Подписчикам явно пришлось по душе такое поздравление с Крещением, и они не скупились на комментарии. Многие оценили искренний образ и сделали комплимент естественности артистке российской эстрады. «Красавица, вы Наташа. Фото шикарное! С праздником вас!!», «Наташа, вы невероятная красавица и всеми любимая, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи, творческих побед и надежного тыла, которого вы достойны!» - делились своим мнением фолловеры.