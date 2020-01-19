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Наташа Королева поздравила фанатов с Крещением снимком из Майами-Бич во Флориде

Известная певица Наташа Королёва поздравила своих подписчиков в социальной сети Instagram со светлым праздником Крещения. Она опубликовала нежную фотографию с отдыха из Майами-Бич во Флориде.
Наташа Королева поздравила фанатов с Крещением снимком из Майами-Бич во Флориде

Артистка сопроводила свой пост немногословным поздравлением в хештегах под публикацией. На фотографии Королёва предстала в праздничном невинном образе подходящим под событие. Она расположилась в воде, облеченная в белый наряд и с распустившемся цветком, в ушах певицы красовались огромные серьги из жемчуга.

Подписчикам явно пришлось по душе такое поздравление с Крещением, и они не скупились на комментарии. Многие оценили искренний образ и сделали комплимент естественности артистке российской эстрады. «Красавица, вы Наташа. Фото шикарное! С праздником вас!!», «Наташа, вы невероятная красавица и всеми любимая, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи, творческих побед и надежного тыла, которого вы достойны!» - делились своим мнением фолловеры.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:44

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