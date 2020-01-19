Китайские эксперты объяснили, почему российские ЗРК «Штиль-1» превосходят Mk 41 ВС США





В пресс-службе ВМФ РФ ранее сообщалось об учениях с участием фрегата «Адмирал Макаров», который отрабатывал запуск ракет ЗРК «Штиль-1» с помощью «холодного старта». Этот метод состоит в выбросе боеголовок из пусковой установки за счет давления, избегая включения двигателя в самой шахте. Они приводятся в действие только по достижению определенной дистанции от корабля и высоты. Сам выход осуществляется благодаря газогенератору, расположенному вне ракеты, который создает необходимые условия внутри транспортно-пускового контейнера.Подобным подходом заинтересовались инженеры из КНР, которые назвали его одним из главных преимуществ перед американскими системами Mk 41. Из-за запуска ракеты в воздухе по сравнению с традиционными технологиями топливо в этом случае существенно экономится из-за возрастания энергетического показателя. Кроме того, из-за намного более меньшего давления на пусковую установку конструкция последней упрощается и становится компактней. А вот обычная схема запуска ракеты, как в случае с Mk 41, способна по ошибке нанести урон вооружению и привести к взрыву боевой части судна.