Китайские эксперты объяснили, почему российские ЗРК «Штиль-1» превосходят Mk 41 ВС США
Китайские эксперты обратили внимание на испытания комплексов «Штиль-1» фрегатом проекта 11356 «Адмирал Макаров». Инженеры из КНР смогли объяснить, почему российские ЗРК превосходят Mk 41 ВС США.
В пресс-службе ВМФ РФ ранее сообщалось об учениях с участием фрегата «Адмирал Макаров», который отрабатывал запуск ракет ЗРК «Штиль-1» с помощью «холодного старта». Этот метод состоит в выбросе боеголовок из пусковой установки за счет давления, избегая включения двигателя в самой шахте. Они приводятся в действие только по достижению определенной дистанции от корабля и высоты. Сам выход осуществляется благодаря газогенератору, расположенному вне ракеты, который создает необходимые условия внутри транспортно-пускового контейнера.
Подобным подходом заинтересовались инженеры из КНР, которые назвали его одним из главных преимуществ перед американскими системами Mk 41. Из-за запуска ракеты в воздухе по сравнению с традиционными технологиями топливо в этом случае существенно экономится из-за возрастания энергетического показателя. Кроме того, из-за намного более меньшего давления на пусковую установку конструкция последней упрощается и становится компактней. А вот обычная схема запуска ракеты, как в случае с Mk 41, способна по ошибке нанести урон вооружению и привести к взрыву боевой части судна.
В пресс-службе ВМФ РФ ранее сообщалось об учениях с участием фрегата «Адмирал Макаров», который отрабатывал запуск ракет ЗРК «Штиль-1» с помощью «холодного старта». Этот метод состоит в выбросе боеголовок из пусковой установки за счет давления, избегая включения двигателя в самой шахте. Они приводятся в действие только по достижению определенной дистанции от корабля и высоты. Сам выход осуществляется благодаря газогенератору, расположенному вне ракеты, который создает необходимые условия внутри транспортно-пускового контейнера.
Подобным подходом заинтересовались инженеры из КНР, которые назвали его одним из главных преимуществ перед американскими системами Mk 41. Из-за запуска ракеты в воздухе по сравнению с традиционными технологиями топливо в этом случае существенно экономится из-за возрастания энергетического показателя. Кроме того, из-за намного более меньшего давления на пусковую установку конструкция последней упрощается и становится компактней. А вот обычная схема запуска ракеты, как в случае с Mk 41, способна по ошибке нанести урон вооружению и привести к взрыву боевой части судна.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:24