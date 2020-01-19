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Звезды «Дом-2» Руслан Мацьолек и Настя Иванова после ухода с проекта скитаются по друзьям

Экс-участников «Дом-2» Руслана Мацьолека и Настю Иванову на время приютили их друзья. Ребята ушли с проекта и теперь строят свою жизнь без постоянного надзора телевизионных камер.

Звезды «Дом-2» Руслан Мацьолек и Настя Иванова после ухода с проекта скитаются по друзьям

Совсем недавно одна из самых ярких пар проекта Анастасия Иванова и Руслан Мацьолек покинули телестройку. Уходя они отметили, что благодарны участию в «Дом-2», потому что именно здесь обрели друг друга.

Они рассказали, что пока временно живут в доме у своих друзей. Пока не очень торопятся снимать квартиру, потому что не решили, окончательно останутся в столице или все-таки уедут в Краснодар. По словам Руслана, он уже сейчас зарабатывает на жизнь с помощью продажи строительных материалов. Помимо этого, они с Настей решили открыть небольшой шоурум и даже купили валенки для продажи в нем.

Также Настя Иванова хочет выучиться на мастера по красоте. Девушка планирует освоить популярные направления в этой области, а именно наращивание волос и ресниц. Абсолютно во всех начинаниях ее поддерживает Руслан.


Поклонники же жалеют, что пара так рано ушла с проекта, но искренне желают ребятам счастья.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:58

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