Звезды «Дом-2» Руслан Мацьолек и Настя Иванова после ухода с проекта скитаются по друзьям





Совсем недавно одна из самых ярких пар проекта Анастасия Иванова и Руслан Мацьолек покинули телестройку. Уходя они отметили, что благодарны участию в «Дом-2», потому что именно здесь обрели друг друга.Они рассказали, что пока временно живут в доме у своих друзей. Пока не очень торопятся снимать квартиру, потому что не решили, окончательно останутся в столице или все-таки уедут в Краснодар. По словам Руслана, он уже сейчас зарабатывает на жизнь с помощью продажи строительных материалов. Помимо этого, они с Настей решили открыть небольшой шоурум и даже купили валенки для продажи в нем.Также Настя Иванова хочет выучиться на мастера по красоте. Девушка планирует освоить популярные направления в этой области, а именно наращивание волос и ресниц. Абсолютно во всех начинаниях ее поддерживает Руслан.Поклонники же жалеют, что пара так рано ушла с проекта, но искренне желают ребятам счастья.