Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко





Руслан Владыко выступал с группой «Ляпис Трубецкой» на протяжении 25 лет. В музыкальном коллективе гитаристу дали прозвище «Пан». После сотрудничества с этой группой Руслан Владыко перешел в проект Brutto, с которым работал почти 5 лет. Как стало известно, летом прошлого года Руслан Владыко посетил одно из заведений в белорусской столице, примерно через час музыканта нашли без сознания со следами побоев. Позже медицинские работники диагностировали у Руслана Владыко тяжелую черепно-мозговую травму.До сегодняшнего дня гитарист музыкальной группы «Ляпис Трубецкой» находился в состоянии медикаментозного сна. Несколько часов назад бывший продюсер коллектива Евгений Колмыков сообщил о смерти Руслана Владыко, которому было 45 лет. Также стало известно, что по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений гитаристу были задержаны 3 человека и 20 января 2020 года их дело будет рассматриваться в суде.