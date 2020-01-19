Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко
Бывший продюсер музыкальной группы «Ляпис Трубецкой» Евгений Колмыков сообщил, что сегодня скончался Руслан Владыко. Гитаристу некогда популярного коллектива было 45 лет.
Руслан Владыко выступал с группой «Ляпис Трубецкой» на протяжении 25 лет. В музыкальном коллективе гитаристу дали прозвище «Пан». После сотрудничества с этой группой Руслан Владыко перешел в проект Brutto, с которым работал почти 5 лет. Как стало известно, летом прошлого года Руслан Владыко посетил одно из заведений в белорусской столице, примерно через час музыканта нашли без сознания со следами побоев. Позже медицинские работники диагностировали у Руслана Владыко тяжелую черепно-мозговую травму.
До сегодняшнего дня гитарист музыкальной группы «Ляпис Трубецкой» находился в состоянии медикаментозного сна. Несколько часов назад бывший продюсер коллектива Евгений Колмыков сообщил о смерти Руслана Владыко, которому было 45 лет. Также стало известно, что по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений гитаристу были задержаны 3 человека и 20 января 2020 года их дело будет рассматриваться в суде.
Руслан Владыко выступал с группой «Ляпис Трубецкой» на протяжении 25 лет. В музыкальном коллективе гитаристу дали прозвище «Пан». После сотрудничества с этой группой Руслан Владыко перешел в проект Brutto, с которым работал почти 5 лет. Как стало известно, летом прошлого года Руслан Владыко посетил одно из заведений в белорусской столице, примерно через час музыканта нашли без сознания со следами побоев. Позже медицинские работники диагностировали у Руслана Владыко тяжелую черепно-мозговую травму.
До сегодняшнего дня гитарист музыкальной группы «Ляпис Трубецкой» находился в состоянии медикаментозного сна. Несколько часов назад бывший продюсер коллектива Евгений Колмыков сообщил о смерти Руслана Владыко, которому было 45 лет. Также стало известно, что по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений гитаристу были задержаны 3 человека и 20 января 2020 года их дело будет рассматриваться в суде.