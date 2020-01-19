Ученые назвали лучшие источники витамина D





По словам специалистов, витамин D крайне необходим человеческому организму для поддержания основных функций мозговой деятельности, а также для повышения стойкости иммунитета. Ежедневная норма полезного вещества для взрослого человека колеблется в пределах от 600 до 800 МЕ. А вот недостаток витамина D приведет к появлению усталости без конкретных причин, боли в мышцах и суставах. Что касается продуктов, в которых он содержится, то это в основном источники животного происхождении. Также эксперты уверяют, что для поддержания нормы будет достаточно прямого пребывания на солнце без солнцезащитного крема два раза в неделю по 30 минут. Согласно данным из Национального института психического здоровья, основными факторами, влияющими на его усвоение, являются время года, погода и наличие смога на территории. Также можно получить необходимую дозу витамина D благодаря употреблению сыра и яичных желтков.Стоит обратить внимание, что в некоторых случаях ученые отмечают отличным источником полезного вещества дикие грибы. Даже выращенные при искусственном воздействии ультрафиолетового излучения они могут быть эффективными, однако употреблять их стоит с осторожностью.