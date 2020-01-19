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Дане Борисовой предложили 300 000 рублей за оказание интимных услуг

Дана Борисова рассказала подписчикам в Instagram Stories, что ей предложили 300 000 рублей за оказание интимных услуг. Такую сумму готов заплатить некий молодой человек за проведенную с телеведущей ночь.
Дане Борисовой предложили 300 000 рублей за оказание интимных услуг

Дана Борисова не скрывает от публики, что пользуется популярностью у мужчин разной возрастной категории. Знаменитость тщательно следит за свой внешностью и старается хорошо выглядеть. Однако телеведущая часто говорит о том, что ей хочется встретить мужчину, который станет для нее настоящей опорой и поддержкой. Но пока ей попадаются только те, кто не настроен на серьезные отношения, а просто хочет провести с ней время. Некоторые даже предлагают Дане Борисовой крупные суммы за оказание интимных услуг.

Несколько часов назад в Instagram Stories телеведущая показала скриншот сообщений одного из ее поклонников. Неизвестный молодой человек предложил Дане Борисовой 300 000 рублей за ночь, проведенную с ней. Парень отметил, что готов оплатить для телеведущей самый лучший отмель и перелет бизнес-классом, а после отдыха знаменитость может улететь в Москву чартерным рейсом.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:28

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