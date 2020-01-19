«Я не мог себе такого даже представить»: Владимир Путин высказался о таких, как Алена Водонаева





На ежегодном федеральном собрании Владимир Путин объявил, что государство продолжит поддерживать семьи, а программу материнского капитала продлят до 2026 года или более. Теперь семьи будут получать деньги уже за первого ребенка. Сумма составит при этом 466 тысяч рублей, а за второго ребенка — 616 тысяч рублей.Алена Водонаева высказалась по поводу изменений негативно, отметив, что рожать больше станут "быдло" и малоимущие, позже объяснив, что имела ввиду тех, кто не работает, а только употребляет алкоголь. Высказывание звезды "Дома-2" осудили политики, звезды шоу-бизнеса и ее коллеги.Владимир Путин и вовсе назвал подобные выражения удивительными. Глава России отметил, что и представить не мог себе, что поддержка семей оказывает негативное влияние и ее нужно прекратить. Тех, кто так мыслит, он назвал "моральными уродами" и попросил показать их ему. При этом президент подчеркнул, что людям говорить запрещать нельзя, ведь только так они покажут, какими являются на самом деле.