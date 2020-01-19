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«Я не мог себе такого даже представить»: Владимир Путин высказался о таких, как Алена Водонаева

При встрече с ветеранами Великой Отечественной войны Владимир Путин высказался по поводу критики со стороны Алены Водонаевой на счет увеличения выплат по материнскому капиталу. Президент отметил, что даже не мог себе такого представить.
«Я не мог себе такого даже представить»: Владимир Путин высказался о таких, как Алена Водонаева

На ежегодном федеральном собрании Владимир Путин объявил, что государство продолжит поддерживать семьи, а программу материнского капитала продлят до 2026 года или более. Теперь семьи будут получать деньги уже за первого ребенка. Сумма составит при этом 466 тысяч рублей, а за второго ребенка — 616 тысяч рублей.

Алена Водонаева высказалась по поводу изменений негативно, отметив, что рожать больше станут "быдло" и малоимущие, позже объяснив, что имела ввиду тех, кто не работает, а только употребляет алкоголь. Высказывание звезды "Дома-2" осудили политики, звезды шоу-бизнеса и ее коллеги.

Владимир Путин и вовсе назвал подобные выражения удивительными. Глава России отметил, что и представить не мог себе, что поддержка семей оказывает негативное влияние и ее нужно прекратить. Тех, кто так мыслит, он назвал "моральными уродами" и попросил показать их ему. При этом президент подчеркнул, что людям говорить запрещать нельзя, ведь только так они покажут, какими являются на самом деле.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:38

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