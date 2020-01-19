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Ford Puma 2020 получил похвальные отзывы от экспертов из Великобритании

Компактный SUV Ford Puma 2020 получил множество интересных особенностей, которые выделили его среди прочих новинок этого года. Известно, что "паркетный" внедорожник заслужил похвальные отзывы от экспертов из Великобритании.

Ford Puma 2020 получил высшие награды в Великобритании за практичность и удовольствие, которые бренд предложил владельцам вновь, спустя почти 20 лет после выпуска последней модели. Главной особенностью оказалось чрезвычайно вместительное багажное отделение MegaBox, которое является крайне удобным во время отдыха на природе. Кроме прочего, эксперты также оценили наличие отстегивающихся чехлов на сиденьях, массажные устройства, пять режимов езды, 8-дюймовый дисплей с приложение Apple CarPlay и беспроводную зарядку смартфона.

Помимо кожаного салона критиков также порадовали имитации карбоновых вставок в интерьере. Помимо плавности и безопасности езды среди важных плюсов нового автомобиля называют высокую посадку сидений. Это избавит водителя от болей в спине благодаря более удобному положению позвоночника. А вот гибридная силовая установка, разгон до 119 км/ч, а также стильное оформление интерьера позволят Ford Puma 2020 наравне конкурировать с такими популярными моделями, как Nissan Juke, Volkswagen T-Cross, Kia Stonic.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:36

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