Алексей Воробьёв подарил себе на день рождения щенка той же породы, что и его умерший пес Элвис-Мэлвис

В конце ноября 2018 года знаменитый певец Алексей Воробьёв рассказал своим преданным поклонникам, что умер его любимый пес по кличке Элвис-Мэлвис. Исполнитель долго не мог оправиться от утраты любимого питомца, которому было 9 лет. Сегодня музыкант празднует свой 32-й день рождения. В честь праздника исполнитель решил сделать себе подарок и приобрёл щенка той же породы, что и его умерший пес Элвис-Мэлвис. Алексей Воробьёв разместил несколько фото и видео с маленьким вельш-корги.В комментарии к публикации в социальной сети Instagram певец написал: "С днём рождения меня! И добро пожаловать в семью, малыш без имени". Также исполнитель отметил, что его с новым питомцем ждёт огромное количество переключений и веселья. Подписчики поздравили Алексея Воробьёва с днем рождения и пожелали счастья и успеха. Также фанаты попросили сообщить им кличку щенка.