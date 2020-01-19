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Российские военные показали работу метательной камеры «Сфера» в Сирии

Российские военные впервые показали уникальные кадры практического использования нового робототехнического комплекса под названием «Сфера». Видео с работой уникальной российской метательной камеры опубликовано телеканалом Минобороны РФ «Звезда».
Российские военные показали работу метательной камеры «Сфера» в Сирии

Сообщается, что комплекс «Сфера» представлен в виде шарообразного устройства, оснащенного четырьмя видеокамерами высокого разрешения со светодиодной подсветкой и микрофоном, кроме того, в устройстве присутствует и дополнительный передатчик. Благодаря такой компоновке «Сферу» можно спустить в глубокую шахту или колодец, забросить в любое замкнутое помещение или в окно, тем самым получив возможность детально осмотреть любые помещения и полсти на предмет наличия в них подозрительных или опасных предметов и объектов. Попав в помещение или колодец, российская метательная камера автоматические переворачивается в вертикальное положение за счет встроенной в нее системе пространственного позиционирования.

По словам российских военных инженеров, данный комплекс характеризуется довольно высоким уровнем прочности, поэтому способен пережить падение с высоты в пять метров. Сейчас «Сферу» успешно применяют на территории Сирийской Арабской Республики.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:21

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