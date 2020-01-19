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Ученые рассказали о полезных свойствах горчицы

Ученые рассказали о полезных свойствах горчицы и перечислили ее основные питательные составляющие. Оказалось, что она способна не только помочь людям в борьбе с сахарным диабетом, но и сможет противостоять инфекционному воспалению в организме.

Горчицу принято использовать как приправу, добавляющую остроты и пикантности в различные блюда. В основном это касается фаст-фуда и заправок в виде соуса. Приправа, полученная из семян горчичного растения, активно используется в индийской, средиземноморской и европейских кухнях. Ученые уверяют, что если не злоупотреблять горчицей в больших количествах, то она способна оказать на организм положительное влияние. Так, например, в ней содержатся витамины С, А и К, кальций, медь и даже магний. Специалисты настаивают, что даже употребление семян и листьев горчицы смогут помочь справится с повышением уровня сахара в крови, повлиять на уровень воспаления и даже защитить от онкологии. Большое количество антиоксидантов в продукте прекрасно поможет с защитой от свободных радикалов. Более того, стоит обратить внимание на присутствие в составе приправы синигрина, обладающего противовоспалительным и антибактериальным действием.

Исследования экспертов, проведенные на животных, доказывают, что небольшое количество семян горчицы способно защитить кожу от проявления псориаза и дерматита. По словам ученых, главное, не злоупотреблять этой приправой, чтобы избежать острых болей в животе и диареи.

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Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:05

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