«Все ножки в синяках»: Поклонники пожалели юную дочь Татьяны Навки

Указанный снимок был сделан во время отдыха, однако поклонники Навки обратили внимание не на пляжный антураж, а на синяки на ногах юной спортсменки. Как известно, юная Надя решила пойти по стопам своей знаменитой родительницы, а потому усердно тренируется на льду. Более того, не так давно она даже дебютировала на ледовой арене в рамках шоу матери под названием «Спящая красавица». Казалось бы, у ребенка прекрасное спортивное будущее, однако поклонники решили напомнить Татьяне Навке и о том, что ее дочь все-таки еще и ребенок.«У Наденьки все ножки в синяках, сколько же боли она терпит», «Маленькая трудяга, колени в синяках», «Спорт – это для сильных. Сразу видно, что ножки в трудовых синяках», - комментируют пользователи опубликованную супругой пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова фотографию.