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Стало известно, когда состоится презентация нового Xiaomi Mi 10

В китайском сегменте интернета были опубликованы первые изображения Xiaomi Mi 10. Также была обнаружена возможная дата презентации нового смартфона.

Xiaomi известна тем, что в течение года расширяет каталог все новыми и инновационными моделями. Подобная политика связана с тем, чтобы не отставать от конкурирующих крупных брендов. Известно, что китайская компания хочет противостоять следующим Huawei P40 Pro и Galaxy S20 с помощью Xiaomi Mi 10. Некоторые детали этого устройства уже просочились в Сеть. Речь идет об опубликованном постере с изображениями и возможной датой дебюта новинки.

Новый флагман Xiaomi будет иметь альтернативный дизайн, который отчасти напоминает модель Mi MIX Alpha. Всего четыре камеры предоставят покупателю возможность высококачественной съемки с 108-мегапиксельными сенсорами. Вполне вероятно, продукт оснастят чипсетом Snapdragon 865 и модемом X55, который поддерживает сети 5G. Xiaomi Mi 10 также получит батарею 4800 мАч, что дополняется предполагаемой стоимостью от 31,5 до 45 тысяч рублей. Наконец, ближайшая дата презентации намечена на первую половину февраля 2020 года.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:50

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