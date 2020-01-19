В России разработаны новые правила лечения по полисам ОМС





Сообщается, что территориальные фонды ОМС отныне получают подушевое финансирование на застрахованных в системе граждан. Всего выделяется по 12 699 рублей на каждого человека, это немного больше, чем прошлогодние показатели, когда финансирование достигало отметки всего в 11 800 рублей. Сокращены в соответствии с новыми правилами и сроки ожидания лечения в стационаре – теперь срок ожидания составит всего две недели вместо прежних четырех. Более того, для пациентов с онкологическими заболеваниями сроки ожидания сокращены с двух до одной недели. Все граждане России, получив соответствующие направления, могут бесплатно пройти колоноскопию, УЗИ, ФГДС, МРТ и КТ. В случае подозрений на рак запись на диагностику сокращается до семи дней.Все эти поправки, как отмечается, были сделаны для более раннего выявления онкологических заболеваний. Кроме того, расширился и перечень препаратов, выделяемых для курсов химиотерапии. И если прежде пациенты могли бесплатно пройти лишь три курса, то сейчас их количество увеличилось до шести.