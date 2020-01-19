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В России разработаны новые правила лечения по полисам ОМС

В России разработаны новые правила получения медицинского обслуживания и лечения по полисам Обязательного медстрахования, которые вступили в силу уже с начала года. Изменения к правилам были приняты Кабинетом министров еще в конце минувшего года.
В России разработаны новые правила лечения по полисам ОМС

Сообщается, что территориальные фонды ОМС отныне получают подушевое финансирование на застрахованных в системе граждан. Всего выделяется по 12 699 рублей на каждого человека, это немного больше, чем прошлогодние показатели, когда финансирование достигало отметки всего в 11 800 рублей. Сокращены в соответствии с новыми правилами и сроки ожидания лечения в стационаре – теперь срок ожидания составит всего две недели вместо прежних четырех. Более того, для пациентов с онкологическими заболеваниями сроки ожидания сокращены с двух до одной недели. Все граждане России, получив соответствующие направления, могут бесплатно пройти колоноскопию, УЗИ, ФГДС, МРТ и КТ. В случае подозрений на рак запись на диагностику сокращается до семи дней.

Все эти поправки, как отмечается, были сделаны для более раннего выявления онкологических заболеваний. Кроме того, расширился и перечень препаратов, выделяемых для курсов химиотерапии. И если прежде пациенты могли бесплатно пройти лишь три курса, то сейчас их количество увеличилось до шести.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:34

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