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Игорь Николаев и Юлия Проскурякова отправились навестить старшую наследницу композитора Юлию в Маями вместе с Вероникой

Игорь Николаев вместе с Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой отправился в США на отдых. В аэропорту их встретила его старшая дочь Юлия и очень обрадовалась, когда увидела малышку. Композитор на своей странице в Instagram поделился соответствующими кадрами.


Игорь Николаев вместе с Юлией Проскуряковой и дочерью Никой прилетели в Майами погостить у старшей дочери композитора Юлии. Трогательную встречу двух сестрёнок запечатлела сама певица. На кадрах видно, как малышка, оставляя родителей позади, мчит к Юлии и прыгает ей в объятия. Девочки не скрывают радости от встречи и начинают кружится в холле аэропорта. За кадром слышно, как Ника признаётся, что очень любит старшую сестру. Стоит отметить, что старшая дочь композитора 41-летняя Юлия родилась в браке с Еленой Кудряшевой. Девушка уже давно проживает в Майами и работает врачом.

Нынешняя супруга певца на 4 года младше его дочери, однако это не мешает им дружить. Юлия также очень любит свою младшую сестрёнку Веронику и очень рада, что сможет провести с ней время. Недавно Игорь Николаев отметил юбилей. Композитору исполнилось 60 лет. Со знаменательной датой его поздравили не только поклонники, но и коллеги по творческому цеху: Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Анита Цой, Максим Галкин, певица Валерия, Алсу, Денис Клявер, Наталья Подольская, Николай Басков и многие другие.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:26

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