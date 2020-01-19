Игорь Николаев и Юлия Проскурякова отправились навестить старшую наследницу композитора Юлию в Маями вместе с Вероникой

Игорь Николаев вместе с Юлией Проскуряковой и дочерью Никой прилетели в Майами погостить у старшей дочери композитора Юлии. Трогательную встречу двух сестрёнок запечатлела сама певица. На кадрах видно, как малышка, оставляя родителей позади, мчит к Юлии и прыгает ей в объятия. Девочки не скрывают радости от встречи и начинают кружится в холле аэропорта. За кадром слышно, как Ника признаётся, что очень любит старшую сестру. Стоит отметить, что старшая дочь композитора 41-летняя Юлия родилась в браке с Еленой Кудряшевой. Девушка уже давно проживает в Майами и работает врачом.Нынешняя супруга певца на 4 года младше его дочери, однако это не мешает им дружить. Юлия также очень любит свою младшую сестрёнку Веронику и очень рада, что сможет провести с ней время. Недавно Игорь Николаев отметил юбилей. Композитору исполнилось 60 лет. Со знаменательной датой его поздравили не только поклонники, но и коллеги по творческому цеху: Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Анита Цой, Максим Галкин, певица Валерия, Алсу, Денис Клявер, Наталья Подольская, Николай Басков и многие другие.