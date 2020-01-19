АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пользователям ПК рассказали о главных особенностях Windows 10 после перехода с…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

"Самый светлый день сегодня": Марина Юдашкина поздравила подписчиков с Крещением Господним

Марина Юдашкина разместила в социальной сети Instagram фотографию, сделанную на фоне церкви Святого Игоря Черниговского. В комментарии супруга известного модельера Валентина Юдашкина поздравила подписчиков с Крещением Господним и отметила, что этот день самый светлый.
"Самый светлый день сегодня": Марина Юдашкина поздравила подписчиков с Крещением Господним

Марина Юдашкина показала снимок, на котором она сфотографирована в черных кожаных брюках, шубе и с разноцветным платком на голове. Свой образ жена Валентина Юдашкина дополнила макияжем и маленькой сумочкой. Фотография сделана на фоне церкви Святого Игоря Черниговского, которая расположена в посёлке Переделкино в Москве. В комментарии к публикации в Instagram-аккаунте возлюбленная модельера написала: "Пусть в этот праздник счастье будет в вашем доме, пусть воцарится мир! С Крещением Господним!" Также она отметила, что этот день очень светлый.

Подписчики в ответ поздравили Марину Юдашкину и пожелали ее семье здоровья, мира, счастья и благополучия. Многие написали, что супруга Валентина Юдашкина очень хорошо выглядит. Пост уже набрал множество отметок "Мне нравится".

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:13

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Воробьёв подарил себе на день рождения щенка той же породы, что и его умерший пес…
В России разработаны новые правила лечения по полисам…
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова отправились навестить старшую наследницу композитора Юлию в Маями вместе с…
Гибкий экран-обложка и никаких кнопок: LG запатентовала новый…
"Самый светлый день сегодня": Марина Юдашкина поздравила подписчиков с Крещением…
Операционная система Windows 11 вышла с бесплатной…
Пескова рассказала, каким образом зарабатывает в Instagram без финансовой поддержки…
Диетологи назвали овощи и фрукты, которые особенно полезны в зимнее…
Владу Сташевскому 46 лет: Как живет забытая звезда…
Первую модель Chevrolet Corvette 8-го поколения продали за 3 млн…
Отдыхающая в Монте-Карло Светлана Лобода поздравила фанатов с Крещением…
«Чтобы не заражали моральным уродством»: депутат Дмитрий Петровский попросил Путина закрыть проект…
Лера Кудрявцева показала хирурга, который удалил ей грудные…
Конор Макгрегор обнял бабушку Дональда Серроне после победы над…
Volkswagen запатентовал 5-метровый пикап на базе кроссовера…
"Высокая температура спала": Юлия Савичева поблагодарила фанатов за поддержку во время…
Игорь Николаев назвал "трагической" последнюю встречу с Владимиром…
Пользователи Geekbench обнаружили информацию о будущем Android…
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев якобы отдыхают в…
На Мальдивах Полина Гагарина занялась "воздушной…
ВВС США впервые показали на видео полет БПЛА X-61A…
Марина Газманова на Мальдивах станцевала под песню супруга…
Эксперты сообщают о росте продаж премиальных автомобилей в…
Бывшая жена режиссера Сарика Андреасяна Алёна собралась…
Пользователям ПК рассказали о главных особенностях Windows 10 после перехода с…
Назван ТОП-5 бюджетных седанов, лучше всего адаптированных для суровой российской…
Муж певицы Нюши Игорь Сивов примирил детей от первого и второго…
Ученые: Занятия йогой улучшают…
Просмотреть все новости