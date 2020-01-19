"Самый светлый день сегодня": Марина Юдашкина поздравила подписчиков с Крещением Господним

Марина Юдашкина показала снимок, на котором она сфотографирована в черных кожаных брюках, шубе и с разноцветным платком на голове. Свой образ жена Валентина Юдашкина дополнила макияжем и маленькой сумочкой. Фотография сделана на фоне церкви Святого Игоря Черниговского, которая расположена в посёлке Переделкино в Москве. В комментарии к публикации в Instagram-аккаунте возлюбленная модельера написала: "Пусть в этот праздник счастье будет в вашем доме, пусть воцарится мир! С Крещением Господним!" Также она отметила, что этот день очень светлый.Подписчики в ответ поздравили Марину Юдашкину и пожелали ее семье здоровья, мира, счастья и благополучия. Многие написали, что супруга Валентина Юдашкина очень хорошо выглядит. Пост уже набрал множество отметок "Мне нравится".