Ученые обнаружили в ДНК неизвестные ранее клетки, способствующие развитию окологии





Эксперты провели анализ паттернов мутаций в обширных некодирующих областях человеческой ДНК, которые призваны контролировать изменение генов. Исследователь Института Юри Рейманд уверяет, что вызывающие рак мутации в этих областях особо не проявляются и развитие онкологии является редким случаем. Благодаря проведенному исследованию и данных о секвенировании генома у более чем 1800 пациентов ученые обнаружили доказательства новых молекулярных организмов. Более того было доказано, что они с легкостью могут спровоцировать рак и другие агрессивные опухоли в теле человека. «Благодаря алгоритмам и быстро растущим наборам данных геномов и эпигенетических профилей рака у больных появляется возможность раскрыть новые способы прогнозирования развития недуга у пациента», - поясняет Юри Рейманд.Специалисты уверены, что изучение некодируемого генома действительно важно для определения областей с повышенным риском образования опухолей. А метод ActiveDriverWGS способен следить за регуляторными переключателями и контролировать эти изменения.