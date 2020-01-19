В Сети рассказали о главных задачах инженерных войск ВС России





Несмотря на утилитарные задачи, нельзя недооценивать важность работы военных инженеров во время вооруженных конфликтов. Об этом ежегодно напоминают эксперты во время празднования 21 января Дня инженерных войск РФ. Вопреки распространенному мнению, военнослужащие из этих формирований поддерживают армию не только в тылу, но и на вражеской территории, прокладывая путь для остальных. Они занимаются разгребанием завалов, расчищением преград, строительством мостов и даже возведением защитных вооружений. Стоит отметить, что штурмовые подразделения ИВ не только прорывают оборону противника, но и занимаются разминированием захваченной территории.Отечественные саперы занимают передовые позиции в мире благодаря опыту, полученному в боевых условиях Афганистана и Балкан, Кавказа и Сирии. Без участия этих специалистов продвижение войск было бы невозможным, сообщает сапер инженерно-штурмового взвода Алексей Скорняков. Универсальность этих военных подтверждается тем, что в число их обязанностей также входит маскировка и введение врага в заблуждение. Надувные танки, самолеты, комплексы ПВО, излучающие инфракрасный сигнал - все эти методы информационной борьбы являются делом рук инженерных войск.