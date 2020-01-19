Ксению Собчак просят шпагатом переплюнуть Анастасию Волочкову

В личном аккаунте Instagram Ксения Собчак разместила новый снимок. На фото она занимается йогой. Помогает ей темнокожий тренер, а сама Ксения стоит на руках. За действом наблюдает ее подруга Яна. Стоит отметить, что одета она в облегающий костюм темного цвета.От подобной фотографии не стали скрывать своего восторга подписчики теледивы, причем в основном мужского пола. Они отметили, что Ксения достаточно спортивная девушка, а ко всему еще и стройная. Не смогли пройти мимо и ее пятой точки, оценив ее на миллион долларов.Стоит отметить, что в детские годы Ксения Собчак активно занималась балетом. К слову, посещала она занятия, которые проводили при Мариинском театре. Однако ее соперница Анастасия Волочкова в этой области достигла гораздо больших высот. Тем не менее, поклонники звезды просят сделать фото, где она садится на шпагат, и тем самым дать фору Анастасии Волочковой.