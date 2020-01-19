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Ксению Собчак просят шпагатом переплюнуть Анастасию Волочкову

У телеведущей Ксении Собчак появилась возможность превзойти Анастасию Волочкову. Так, светская львица сделала стойку на руках, но большинство пользователей социальных сетей просят, чтобы она показала, может ли она сесть на шпагат.

Ксению Собчак просят шпагатом переплюнуть Анастасию Волочкову

В личном аккаунте Instagram Ксения Собчак разместила новый снимок. На фото она занимается йогой. Помогает ей темнокожий тренер, а сама Ксения стоит на руках. За действом наблюдает ее подруга Яна. Стоит отметить, что одета она в облегающий костюм темного цвета.


От подобной фотографии не стали скрывать своего восторга подписчики теледивы, причем в основном мужского пола. Они отметили, что Ксения достаточно спортивная девушка, а ко всему еще и стройная. Не смогли пройти мимо и ее пятой точки, оценив ее на миллион долларов.


Стоит отметить, что в детские годы Ксения Собчак активно занималась балетом. К слову, посещала она занятия, которые проводили при Мариинском театре. Однако ее соперница Анастасия Волочкова в этой области достигла гораздо больших высот. Тем не менее, поклонники звезды просят сделать фото, где она садится на шпагат, и тем самым дать фору Анастасии Волочковой.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:38

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