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Гибкий экран-обложка и никаких кнопок: LG запатентовала новый смартфон

Южнокорейская компания LG может выпустить принципиально новый смартфон в достаточно оригинальном форм-факторе. Новое устройство с гибким экраном-обложкой и полным отсутствием физических клавиш уже зарегистрировано на сайте международного патентного регулятора WIPO.
Гибкий экран-обложка и никаких кнопок: LG запатентовала новый смартфон

Речь идет об устройстве со сгибающимся дисплеем-обложкой. Экран в данном случае полностью охватывает фронтальную часть смартфона, загибается через его правую боковую грань и полностью закрывает заднюю стенку. В случае необходимости пользователь сможет развернуть дисплей, преобразовав смартфон в планшет небольших размеров. Судя по опубликованным на сайте WIPO патентным изображениям, в верхней части устройства расположится довольно широкая рамках, в которой разработчик уместил двойную фронтальную камеру со вспышкой, которая выполняет и функции основной камеры, которую можно будет использовать при переключении видоискателя на тыльную часть корпуса, также покрытую экраном.

Также по представленным изображениям стало известно, что новый гибкий смартфон LG оснастят разъемом USB-C, нашлось здесь место и для стандартного 3,5-миллиметрового разъема для наушников. Что же касается дактилоскопического сенсора, то он, вероятнее всего, будет встроен в одну из областей дисплея. Примечателен и тот факт, что новинка полностью лишена каких-либо физических клавиш. Впрочем, пока эта модель существует лишь в виде проекта, данных о том, планирует ли LG выпустить коммерческую версию подобного устройства, нет.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:20

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