АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пользователям ПК рассказали о главных особенностях Windows 10 после перехода с…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Отдыхающая в Монте-Карло Светлана Лобода поздравила фанатов с Крещением Господним

Отдыхающая в Монте-Карло Светлана Лобода разместила в Instagram несколько снимков в шелковом халате. В комментарии исполнительница поздравила фанатов с Крещением Господним.
Отдыхающая в Монте-Карло Светлана Лобода поздравила фанатов с Крещением Господним

Как и многие звезды российского шоу-бизнеса, после новогодних праздников Светлана Лобода отправилась отдыхать. Изначальна певица решила не озвучивать, где именно проведет отпуск, но недавно разместила фотографии со старшей дочерью Евангелиной, сделанные в Монте-Карло. Сегодня знаменитость показала новый снимок, на которых она запечатлена в шелковом белом халате и солнцезащитных очках. Свой образ певица дополнила серьгами, браслетами и несколькими цепочками с кулонами. В комментарии к посту в Instagram Светлана Лобода написала: "Прекрасного Вам дня. С Крещением Господним". Также певица отметила, что нежится на солнце.

Подписчики поздравили исполнительницу в ответ и пожелали ей хорошо отметить праздник. Многие написали, что на фото Светлана Лобода получилась нежной и очень красивой. За несколько минут пост знаменитости набрал 16 000 лайков.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Воробьёв подарил себе на день рождения щенка той же породы, что и его умерший пес…
В России разработаны новые правила лечения по полисам…
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова отправились навестить старшую наследницу композитора Юлию в Маями вместе с…
Гибкий экран-обложка и никаких кнопок: LG запатентовала новый…
"Самый светлый день сегодня": Марина Юдашкина поздравила подписчиков с Крещением…
Операционная система Windows 11 вышла с бесплатной…
Пескова рассказала, каким образом зарабатывает в Instagram без финансовой поддержки…
Диетологи назвали овощи и фрукты, которые особенно полезны в зимнее…
Владу Сташевскому 46 лет: Как живет забытая звезда…
Первую модель Chevrolet Corvette 8-го поколения продали за 3 млн…
Отдыхающая в Монте-Карло Светлана Лобода поздравила фанатов с Крещением…
«Чтобы не заражали моральным уродством»: депутат Дмитрий Петровский попросил Путина закрыть проект…
Лера Кудрявцева показала хирурга, который удалил ей грудные…
Конор Макгрегор обнял бабушку Дональда Серроне после победы над…
Volkswagen запатентовал 5-метровый пикап на базе кроссовера…
"Высокая температура спала": Юлия Савичева поблагодарила фанатов за поддержку во время…
Игорь Николаев назвал "трагической" последнюю встречу с Владимиром…
Пользователи Geekbench обнаружили информацию о будущем Android…
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев якобы отдыхают в…
На Мальдивах Полина Гагарина занялась "воздушной…
ВВС США впервые показали на видео полет БПЛА X-61A…
Марина Газманова на Мальдивах станцевала под песню супруга…
Эксперты сообщают о росте продаж премиальных автомобилей в…
Бывшая жена режиссера Сарика Андреасяна Алёна собралась…
Пользователям ПК рассказали о главных особенностях Windows 10 после перехода с…
Назван ТОП-5 бюджетных седанов, лучше всего адаптированных для суровой российской…
Муж певицы Нюши Игорь Сивов примирил детей от первого и второго…
Ученые: Занятия йогой улучшают…
Просмотреть все новости