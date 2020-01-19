Отдыхающая в Монте-Карло Светлана Лобода поздравила фанатов с Крещением Господним

Как и многие звезды российского шоу-бизнеса, после новогодних праздников Светлана Лобода отправилась отдыхать. Изначальна певица решила не озвучивать, где именно проведет отпуск, но недавно разместила фотографии со старшей дочерью Евангелиной, сделанные в Монте-Карло. Сегодня знаменитость показала новый снимок, на которых она запечатлена в шелковом белом халате и солнцезащитных очках. Свой образ певица дополнила серьгами, браслетами и несколькими цепочками с кулонами. В комментарии к посту в Instagram Светлана Лобода написала: "Прекрасного Вам дня. С Крещением Господним". Также певица отметила, что нежится на солнце.Подписчики поздравили исполнительницу в ответ и пожелали ей хорошо отметить праздник. Многие написали, что на фото Светлана Лобода получилась нежной и очень красивой. За несколько минут пост знаменитости набрал 16 000 лайков.