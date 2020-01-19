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Пескова рассказала, каким образом зарабатывает в Instagram без финансовой поддержки отца

Елизавета Пескова призналась в новом интервью, что уже третий год подряд живет без финансовой поддержки отца. Дочь пресс-секретаря президента РФ рассказала, каким образом зарабатывает в Instagram.

Елизавета Пескова недавно опубликовала фрагмент из интервью, в котором рассказала о собственных финансовых трудностях, которые испытывала несколько лет тому назад. По словам студентки МГИМО, когда она приезжала на отдых в Москву из Парижа еще в 2017 году, её отец в последний раз оказал ей денежную помощь в размере 30 тысяч рублей. На просьбу добавить к этой сумме еще 5 тысяч рублей пресс-секретарь президента РФ пристыдил свою наследницу.

Поскольку большую часть средств Пескова потратила на покупку кровати в столичной квартире, ей пришлось искать другие способы заработка. Таким оказался Instagram, в котором она начала продавать ненужные личные вещи. С течением времени её профиль заметили крупные рекламодатели, которые предложили платить за каждую публикацию до 30 тысяч рублей. С тех пор у Песковой появилось 90 тысяч подписчиков, которых она решила не дополнять "накрутками". Она признается, что до сих пор живет за счет рекламных постов, которые теперь обходятся клиентам в 60 тысяч рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:00

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