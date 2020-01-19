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«Чтобы не заражали моральным уродством»: депутат Дмитрий Петровский попросил Путина закрыть проект «Дом-2»

Политик из Ярославля уверен, что на «Дом-2» показывают неправильные мысли и понятия. Дмитрий Петровский обратился к Владимиру Путину, чтобы он закрыл проект.

«Чтобы не заражали моральным уродством»: депутат Дмитрий Петровский попросил Путина закрыть проект «Дом-2»

Дмитрий Петровский очень обеспокоен нравственным воспитанием населения. Он направил Владимиру Путину письмо, в котором просит закрыть проект. По его словам, трансляция «Дом-2» в эфире не направлена на то, чтобы сохранить семейные ценности, а наоборот, выступает по сути против.

На своей личной странице в Facebook Дмитрий Петровский написал, что все, кто выступает против рождения детей, и сами «уроды». Он также подчеркивает, возможно, их родители не хотели рожать, а поэтому такие рассуждения они продвигают в массы.


Помимо этого, Дмитрий Петровский отметил, что не тратит свое время на просмотр «Дом-2», так как предпочитает более познавательные программы. Однако глядя на таких его выпускников, как Ольга Бузова или Алена Водонаева, ему становится страшно. Также он отмечает, что в Сети очень много пишут о том, что там происходит, и ничего хорошего оттуда почерпнуть нельзя.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:25

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