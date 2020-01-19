Владу Сташевскому 46 лет: Как живет забытая звезда 90-х





К слову, творческий кризис в карьере Влада Сташевского пресса давно связывает с неудачным первым браком. Со ссылкой на знакомых семьи некоторые издания отмечали, что первая жена буквально уничтожила карьеру певца и даже стала причиной злоупотребления спиртным. Прийти в себя и заставить снова обрести веру Сташевскому помогла его вторая супруга, которая является психологом по образованию. Более того, в 2008 году Ирина родила знаменитому супругу сына, которого было решено назвать Тимофеем. Примечательно, что к тому моменту, покинувший сцену Сташевский, уже неплохо стоял на ногах в бизнесе, в чем ему помог родственник-предприниматель, взявший артиста в долю. «Сейчас мой бизнес завязан на утилизации химических отходов, в том числе отравляющих боевых веществ. Прибыль неплохая, поэтому жаловаться не на что», - говорил артист в одном из ранних своих интервью.Сегодня же Влад Сташевский даже утверждает, что окончательно расстаться с музыкальной карьерой он так и не решился, поэтому иногда ездит с частными выступлениями по стране. Поговаривают, что курирует концерты артиста его супруга, поскольку сам он доверяет только ей. Завязав с выпивкой 46-летний бизнесмен Сташевский иногда все еще становится участником сборных выступлений вроде «Дискотеки 90-х» или концертов легенд радио «Ретро ФМ», подчеркивается в публикации портала.