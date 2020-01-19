Диетологи назвали овощи и фрукты, которые особенно полезны в зимнее время





В холодную пору года, утверждают специалисты, организм особенно нуждается в большом количестве энергии. На состояние здоровья оказывает влияние и дефицит солнечного света, не стоит забывать о разнообразных вирусных заболеваниях и холоде. Улучшить общее самочувствие в такой период действительно помогают фрукты и овощи, однако не всем известно, какие из них будут полезны больше всего. По словам диетологов, лучше всего останавливать выбор на сезонных продуктах, которые выращиваются непосредственно в регионе проживания. Также в рацион желательно включить морковь, тыкву, сельдерей, чеснок, лук, капусту и свеклу. Очень полезными зимой будут груши, грецкий орех и яблоки.Отмечается, что в тыкве, к примеру, содержится огромный набор полезных микроэлементов и витаминов. Она богата бета-каротином, помогающим организму справляться с вирусами. А морковь поможет при слабости и анемии, нейтрализует воздействие токсинов. Важная особенность этого продукта заключается в его способности сохранять все свои полезные качества даже при довольно длительном хранении.Капуста подарит организму хорошую дозу витамина С, причем, вне зависимости от ее вида – свежего или квашеного. А свекла богата кальцием, железом и натрием, что позволяет ей играть роль эффективного гепатопротектора и попутно укреплять сосуды. Яблоки очистят кишечник, укрепят иммунитет и улучшат метаболизм благодаря содержанию в их составе большого количества антиоксидантов. А вот груши очистят организм человека от накопившихся шлаков и даже помогут преодолеть стресс.