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"Высокая температура спала": Юлия Савичева поблагодарила фанатов за поддержку во время болезни

Юлия Савичева на станице в Instagram сообщила, что у нее спала высокая температура. Также исполнительница поблагодарила фанатов за поддержку во время болезни.
"Высокая температура спала": Юлия Савичева поблагодарила фанатов за поддержку во время болезни

Недавно Юлия Савичева рассказала пользователям Сети, что подхватила вирус по возвращению из отпуска. Сегодня певица показала фотографию, на которой она запечатлена в клетчатом пиджаке, с растрепанными волосами и небрежным макияжем. В комментарии исполнительница написала, что не помнит, чтобы она так сильно болела. Сегодня была первая спокойная ночь, после того, как она подхватила вирус. Также знаменитость отметила, что высокая температура спала и ей стало намного лучше. Юлия Савичева поблагодарила преданных поклонников за поддержку во время болезни, отметив, что добрые слова ей очень помогли.

В конце поста исполнительница попросила пользователей Сети, у которых начал проявляться вирус, не ходить на работу и не заниматься самолечением, а сразу же обратиться к специалистам за помощью. Она уверяет, что это решение самое правильное и поможет избежать дальнейших осложнений. Подписчики пожелали Юлии Савичевой полного выздоровления и оставили множество лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:02

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