"Высокая температура спала": Юлия Савичева поблагодарила фанатов за поддержку во время болезни
Юлия Савичева на станице в Instagram сообщила, что у нее спала высокая температура. Также исполнительница поблагодарила фанатов за поддержку во время болезни.
Недавно Юлия Савичева рассказала пользователям Сети, что подхватила вирус по возвращению из отпуска. Сегодня певица показала фотографию, на которой она запечатлена в клетчатом пиджаке, с растрепанными волосами и небрежным макияжем. В комментарии исполнительница написала, что не помнит, чтобы она так сильно болела. Сегодня была первая спокойная ночь, после того, как она подхватила вирус. Также знаменитость отметила, что высокая температура спала и ей стало намного лучше. Юлия Савичева поблагодарила преданных поклонников за поддержку во время болезни, отметив, что добрые слова ей очень помогли.
В конце поста исполнительница попросила пользователей Сети, у которых начал проявляться вирус, не ходить на работу и не заниматься самолечением, а сразу же обратиться к специалистам за помощью. Она уверяет, что это решение самое правильное и поможет избежать дальнейших осложнений. Подписчики пожелали Юлии Савичевой полного выздоровления и оставили множество лайков.
Недавно Юлия Савичева рассказала пользователям Сети, что подхватила вирус по возвращению из отпуска. Сегодня певица показала фотографию, на которой она запечатлена в клетчатом пиджаке, с растрепанными волосами и небрежным макияжем. В комментарии исполнительница написала, что не помнит, чтобы она так сильно болела. Сегодня была первая спокойная ночь, после того, как она подхватила вирус. Также знаменитость отметила, что высокая температура спала и ей стало намного лучше. Юлия Савичева поблагодарила преданных поклонников за поддержку во время болезни, отметив, что добрые слова ей очень помогли.
В конце поста исполнительница попросила пользователей Сети, у которых начал проявляться вирус, не ходить на работу и не заниматься самолечением, а сразу же обратиться к специалистам за помощью. Она уверяет, что это решение самое правильное и поможет избежать дальнейших осложнений. Подписчики пожелали Юлии Савичевой полного выздоровления и оставили множество лайков.