Конор Макгрегор обнял бабушку Дональда Серроне после победы над ним
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор после быстрой и сокрушительной победы над своим соперником – Дональдом Серроне из США, - обнял его бабушку. Эту трогательную сцену, развернувшуюся непосредственно в восьмиугольнике, зафиксировали камеры.
Примечательно, что перед этим Макгрегор обнял и своего соперника, утешая которого даже решился поцеловать его в лоб и высказать в его адрес несколько ободрительных фраз. Напомним, 31-летний ирландский боец возобновил карьеру боем с Дональдом Серроне, устроив по-настоящему зрелищное представление в октагоне. С первых же секунд поединка Макгрегор буквально ринулся в атаку, сопровождая свое действие сериями сокрушительных ударов. А после он и вовсе отправил противника в нокаут. Судье пришлось остановить поединок всего через 40 секунд после стартового гонга.
Видеозапись момента, во время которого Конор Макгрегор обнимает бабушку своего поверженного соперника, опубликовал на своей страничке телеканал Рен-ТВ, который являлся эксклюзивным транслятором поединка в России.
Примечательно, что перед этим Макгрегор обнял и своего соперника, утешая которого даже решился поцеловать его в лоб и высказать в его адрес несколько ободрительных фраз. Напомним, 31-летний ирландский боец возобновил карьеру боем с Дональдом Серроне, устроив по-настоящему зрелищное представление в октагоне. С первых же секунд поединка Макгрегор буквально ринулся в атаку, сопровождая свое действие сериями сокрушительных ударов. А после он и вовсе отправил противника в нокаут. Судье пришлось остановить поединок всего через 40 секунд после стартового гонга.
Видеозапись момента, во время которого Конор Макгрегор обнимает бабушку своего поверженного соперника, опубликовал на своей страничке телеканал Рен-ТВ, который являлся эксклюзивным транслятором поединка в России.
Спорт
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:13