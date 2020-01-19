Первую модель Chevrolet Corvette 8-го поколения продали за 3 млн долларов





Аукцион первой серийной модели Chevrolet Corvet C8 в США вызвал небывалый ажиотаж, когда лот с новым автомобилем продали за 3 млн долларов. Даже Toyota Supra и Ford Mustang Shelby GT500 не удалось превысить подобную цифру, которых также выставили в аукционном доме Barrett-Jackson. Известно, что машина от американского бренда досталась Barrett-Jackson Рику Хендрику - основателю и главе Hendrick Companies. Кроме того, счастливчику обеспечат посещение музея Corvette и участие в доставке авто с предприятия.Стоит отметить, что помимо эксклюзивности Chevrolet Corvet C8 автомобиль также предлагает ряд интересных характеристик. Известно, что следующее поколение хотят оснастить 6,2-литровым двигателем LT2 V8 с 500 лошадиными силами и 637 Нм крутящего момента. Комплектация также включает черную покраску экстерьера, черные сиденья GT2 с красной отделкой салона, съемную панель крыши и задний спойлер. Владельца также обрадует рекордером данных о производительности и пакет Z51. Что касается глобального выпуска, то Chevrolet Corvet C8 должен поступить в продажу летом 2020 года.