Медик Марва Эмам рассказала о негативных последствиях излишнего пристрастия к зелёному чаю





Положительное влияние зелёного чая на состояние сердечно-сосудистой системы ранее было изучено китайскими учёными, однако медик Марва Эмама на своей странице в Facebook отметила, что чрезмерное пристрастие к напитку может стать причиной возникновения тревожности и стресса. Кроме того, может наблюдаться бессонница, хронические головные боли, общее ухудшение работы органов пищеварения, печени, а также психического состояния.Это происходит вследствие потери организмом при значительном употреблении зелёного чая витаминов и питательных веществ, в частности кальция и железа, получаемых от других продуктов питания. Особенно врач рекомендует обратить на это внимание людям, имеющим диабет и анемию. Также Марва Эмам предостерегает женщин от неконтролируемого употребления зеленого чая во время беременности, которое может спровоцировать выкидыш. Среди прочих негативных последствий пристрастия к напитку медик называет повышенный риск развития атеросклероза и увеличение щитовидной железы. Врач советует ограничить количество зелёного чая тремя чашками в день.