Лера Кудрявцева показала хирурга, который удалил ей грудные импланты

На своей страничке в социальной сети Instagram Кудрявцева опубликовала совместное фото с хирургом, который и проводил операцию по удалению грудных имплантов. «Многие спрашивают о хирурге, который мне помогал», - объяснила свой поступок знаменитость и пожелала подписчикам здоровья.Поклонники телеведущей оставили в комментариях к этой публикации множество восхищенных комментариев, отметив, что ее вклад в развенчание мифа об искусственной красоте сложно переоценить. По мнению подписчиков Кудрявцевой, очень важен и тот факт, что телезвезда сумела публично признать свою ошибку.