Лера Кудрявцева показала хирурга, который удалил ей грудные импланты
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева ранее переполошила поклонников, рассказав о том, как попала в больницу с проблемами, вызванными грудными имплантами. В итоге последние пришлось удалить, а недавно артистка познакомила фанатов с доктором, который и провел ей эту спасительную операцию.
На своей страничке в социальной сети Instagram Кудрявцева опубликовала совместное фото с хирургом, который и проводил операцию по удалению грудных имплантов. «Многие спрашивают о хирурге, который мне помогал», - объяснила свой поступок знаменитость и пожелала подписчикам здоровья.
Поклонники телеведущей оставили в комментариях к этой публикации множество восхищенных комментариев, отметив, что ее вклад в развенчание мифа об искусственной красоте сложно переоценить. По мнению подписчиков Кудрявцевой, очень важен и тот факт, что телезвезда сумела публично признать свою ошибку.
На своей страничке в социальной сети Instagram Кудрявцева опубликовала совместное фото с хирургом, который и проводил операцию по удалению грудных имплантов. «Многие спрашивают о хирурге, который мне помогал», - объяснила свой поступок знаменитость и пожелала подписчикам здоровья.
Поклонники телеведущей оставили в комментариях к этой публикации множество восхищенных комментариев, отметив, что ее вклад в развенчание мифа об искусственной красоте сложно переоценить. По мнению подписчиков Кудрявцевой, очень важен и тот факт, что телезвезда сумела публично признать свою ошибку.