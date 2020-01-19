На Мальдивах Полина Гагарина занялась "воздушной йогой"

Несколько дней назад Полина Гагарина улетела в отпуск на Мальдивы. Певица решила отдохнуть после напряженного новогоднего графика. Недавно она опубликовала в социальной сети фотографию в оранжевом раздельном купальнике. На кадре исполнительница продемонстрировала, как умеет висеть вверх ногами на специальном гамаке для занятий "воздушной йогой". В комментарии к публикации в Instagram Полина Гагарина решила пошутить и написала: "Кто перевернул телефон".Подписчики отреагировали моментально. Некоторые признались, что давно хотели попробовать "воздушную йогу", но никак не решались. Многие отметили стройную фигуру исполнительницы. Также пользователи Сети пожелали Полине Гагариной хорошо отдохнуть и получить массу положительных эмоций. Публикация певицы уж набрала более 35 000 лайков.