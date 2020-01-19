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На Мальдивах Полина Гагарина занялась "воздушной йогой"

Полина Гагарина рассказала подписчикам в Instagram, что на Мальдивах она занялась "воздушной йогой". Также исполнительница разместила в социальной сети новую фотографию с отдыха.
На Мальдивах Полина Гагарина занялась "воздушной йогой"

Несколько дней назад Полина Гагарина улетела в отпуск на Мальдивы. Певица решила отдохнуть после напряженного новогоднего графика. Недавно она опубликовала в социальной сети фотографию в оранжевом раздельном купальнике. На кадре исполнительница продемонстрировала, как умеет висеть вверх ногами на специальном гамаке для занятий "воздушной йогой". В комментарии к публикации в Instagram Полина Гагарина решила пошутить и написала: "Кто перевернул телефон".

Подписчики отреагировали моментально. Некоторые признались, что давно хотели попробовать "воздушную йогу", но никак не решались. Многие отметили стройную фигуру исполнительницы. Также пользователи Сети пожелали Полине Гагариной хорошо отдохнуть и получить массу положительных эмоций. Публикация певицы уж набрала более 35 000 лайков.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:37

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