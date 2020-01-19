Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев якобы отдыхают в Таиланде
Российские туристы, отдыхающие на тайских курортах утверждают, что они заметили известную российскую актрису и телеведущую Анастасию Заворотнюк совершенно здоровой и прогуливающейся по пляжу в компании своего супруга – фигуриста Петра Чернышева. Звезда «Моей прекрасной няни», напомним, проходит лечение от рака мозга в одном из подмосковных медцентров.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», звездная пара якобы была не просто замечена в Таиланде, но еще и запечатлена на фото. Правда, на опубликованном снимке «Чернышев и Заворотнюк» запечатлены издалека, поэтому рассмотреть в этих людях именно фигуриста и актрису практически невозможно. Однако, как сообщают источники, актриса якобы прогуливается по пляжу с мужем, при этом подчеркивается, что узнать в этой женщине знаменитую российскую артистку удалось по фигуре, осанке, телосложению и даже общему виду. Кто является автором этого фото, пресса не сообщает.
Примечательно, что всем недавно в СМИ появились сообщения о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из медицинского центра для дальнейшего прохождения лечения в Соединенных Штатах. Впрочем, правдивость этой информации также никому не удалось подтвердить. Между тем, многочисленные поклонники артистки начинают подозревать, что история с ее тяжелым заболеванием может оказаться выдумкой.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», звездная пара якобы была не просто замечена в Таиланде, но еще и запечатлена на фото. Правда, на опубликованном снимке «Чернышев и Заворотнюк» запечатлены издалека, поэтому рассмотреть в этих людях именно фигуриста и актрису практически невозможно. Однако, как сообщают источники, актриса якобы прогуливается по пляжу с мужем, при этом подчеркивается, что узнать в этой женщине знаменитую российскую артистку удалось по фигуре, осанке, телосложению и даже общему виду. Кто является автором этого фото, пресса не сообщает.
Примечательно, что всем недавно в СМИ появились сообщения о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из медицинского центра для дальнейшего прохождения лечения в Соединенных Штатах. Впрочем, правдивость этой информации также никому не удалось подтвердить. Между тем, многочисленные поклонники артистки начинают подозревать, что история с ее тяжелым заболеванием может оказаться выдумкой.