Пользователи Geekbench обнаружили информацию о будущем Android 11
Смартфон Google Pixel 4 недавно появился в базе данных китайского Geekbench. Пользователи бенчмарка обнаружили в графе к устройству информацию о будущем Android 11.
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Еще в сентябре 2019 года Google выпустила последнюю версию операционной системы Android 10. Прошло не более четырех месяцев с момента презентации, а в Сети начали распространятся слухи о следующем поколении мобильных ОС. Недавно смартфон Google Pixel 4 появился в списке GeekBench, работающий на еще не выпущенной Android 11. Согласно информации, предоставленной бенчмарком, устройство набрало 712 баллов в одноядерных тестах и 2181 очков в многоядерных испытаниях на производительность. Кроме того, будущий девайс оснастят 6 ГБ оперативной памяти.
Принимая во внимание предыдущие утечки данных, Google, скорее всего, отменит ограничение размера в 4 ГБ для видео-файлов в Android 11. Кроме того, продукт может выйти с более интеллектуальным "режимом полета", который будет препятствовать одновременной дезактивации Bluetooth и других подобных функций. Эксперты теоретизируют, что компания официально анонсирует мобильную ОС в ближайшие недели. Такой подход мотивируется тем, что программное обеспечение увидит множество бета-версий, прежде чем станет официальным позже в этом году.
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Еще в сентябре 2019 года Google выпустила последнюю версию операционной системы Android 10. Прошло не более четырех месяцев с момента презентации, а в Сети начали распространятся слухи о следующем поколении мобильных ОС. Недавно смартфон Google Pixel 4 появился в списке GeekBench, работающий на еще не выпущенной Android 11. Согласно информации, предоставленной бенчмарком, устройство набрало 712 баллов в одноядерных тестах и 2181 очков в многоядерных испытаниях на производительность. Кроме того, будущий девайс оснастят 6 ГБ оперативной памяти.
Принимая во внимание предыдущие утечки данных, Google, скорее всего, отменит ограничение размера в 4 ГБ для видео-файлов в Android 11. Кроме того, продукт может выйти с более интеллектуальным "режимом полета", который будет препятствовать одновременной дезактивации Bluetooth и других подобных функций. Эксперты теоретизируют, что компания официально анонсирует мобильную ОС в ближайшие недели. Такой подход мотивируется тем, что программное обеспечение увидит множество бета-версий, прежде чем станет официальным позже в этом году.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:49