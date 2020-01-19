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ВВС США впервые показали на видео полет БПЛА X-61A Гремлин

Американская корпорация Dynetics опубликовала видео первого полета новейшего беспилотного аппарата Х-61А, который разрабатывается в рамках реализации программы «Гремлин» (Gremlins). Сообщается, что разработка этой техники ведется при содействии Управления перспективных исследований Пентагона.
ВВС США впервые показали на видео полет БПЛА X-61A Гремлин

На официальном YouTube-канале компании был опубликован видеоролик первых летных испытаний новинки. В процессе тестирования, которое было проведено еще в ноябре минувшего года в окрестностях Солт-лейк-Сити, новый БПЛА запустили с борта самолета-носителя С-130 «Геркулес», после чего «Гремлин» находился в воздухе в течение 101 минуты. Во время операционной части полета, которая прошла без сбоев и аномалий, специалисты компании проверяли работу всех систем не только БПЛА Х-61А, но и самолета-носителя.

Стоит напомнить, в январе этого года специалисты исследовательской лаборатории ВВС США во Флориде провели первые стендовые испытания двигателя новой сверхзвуковой ракеты Х-60А, которая также создается в рамках проекта «Гремлин».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:33

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