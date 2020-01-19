ВВС США впервые показали на видео полет БПЛА X-61A Гремлин





На официальном YouTube-канале компании был опубликован видеоролик первых летных испытаний новинки. В процессе тестирования, которое было проведено еще в ноябре минувшего года в окрестностях Солт-лейк-Сити, новый БПЛА запустили с борта самолета-носителя С-130 «Геркулес», после чего «Гремлин» находился в воздухе в течение 101 минуты. Во время операционной части полета, которая прошла без сбоев и аномалий, специалисты компании проверяли работу всех систем не только БПЛА Х-61А, но и самолета-носителя.Стоит напомнить, в январе этого года специалисты исследовательской лаборатории ВВС США во Флориде провели первые стендовые испытания двигателя новой сверхзвуковой ракеты Х-60А, которая также создается в рамках проекта «Гремлин».