Марина Газманова на Мальдивах станцевала под песню супруга "Баядера"

После новогодних праздников Олег Газманов с женой Мариной решил отдохнуть на Мальдивах. Сегодня возлюбленная музыканта разместила в социальной сети ролик, на котором она в ярко-красном шелковом пеньюаре, подняв руки вверх, танцует под песню "Баядера". В комментарии к публикации Марина Газманова написала, что данная композиция одна из ее любимых. Также супруга Олега Газманова опубликовала полный текст песни под названием "Баядера", отметив, что она про танцовщицу из Храма.В конце Марина Газманова рассказала, что танцует, потому что рядом с ней любимый человек, а также море, солнце и песок. Подписчики пожелали звездной паре хорошего отдыха и много позитивных моментов. Многие отметили, что возлюбленная Олега Газманова прекрасно танцует и на кадрах не хватает только ее супруга. Меньше чем за 1 час публикацию просмотрели почти 8 000 пользователей Сети.