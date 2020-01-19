Марина Газманова на Мальдивах станцевала под песню супруга "Баядера"
Марина Газманова на Мальдивах станцевала под песню своего супруга Олега Газманова "Баядера". Роликом возлюбленная исполнителя поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте.
После новогодних праздников Олег Газманов с женой Мариной решил отдохнуть на Мальдивах. Сегодня возлюбленная музыканта разместила в социальной сети ролик, на котором она в ярко-красном шелковом пеньюаре, подняв руки вверх, танцует под песню "Баядера". В комментарии к публикации Марина Газманова написала, что данная композиция одна из ее любимых. Также супруга Олега Газманова опубликовала полный текст песни под названием "Баядера", отметив, что она про танцовщицу из Храма.
В конце Марина Газманова рассказала, что танцует, потому что рядом с ней любимый человек, а также море, солнце и песок. Подписчики пожелали звездной паре хорошего отдыха и много позитивных моментов. Многие отметили, что возлюбленная Олега Газманова прекрасно танцует и на кадрах не хватает только ее супруга. Меньше чем за 1 час публикацию просмотрели почти 8 000 пользователей Сети.
После новогодних праздников Олег Газманов с женой Мариной решил отдохнуть на Мальдивах. Сегодня возлюбленная музыканта разместила в социальной сети ролик, на котором она в ярко-красном шелковом пеньюаре, подняв руки вверх, танцует под песню "Баядера". В комментарии к публикации Марина Газманова написала, что данная композиция одна из ее любимых. Также супруга Олега Газманова опубликовала полный текст песни под названием "Баядера", отметив, что она про танцовщицу из Храма.
В конце Марина Газманова рассказала, что танцует, потому что рядом с ней любимый человек, а также море, солнце и песок. Подписчики пожелали звездной паре хорошего отдыха и много позитивных моментов. Многие отметили, что возлюбленная Олега Газманова прекрасно танцует и на кадрах не хватает только ее супруга. Меньше чем за 1 час публикацию просмотрели почти 8 000 пользователей Сети.