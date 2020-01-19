Пользователям ПК рассказали о главных особенностях Windows 10 после перехода с "семерки"





Популярная операционная система Windows 7 утратила свою поддержку 14 января, что означает для неё отсутствие будущих критических обновлений безопасности для защиты от вредоносных программ и вирусов. Microsoft посоветовала пользователям перейти на Windows 10, которая существенно отличается от своей "предшественницы". К примеру, давно прошли времена, когда требовалось вводить утомительно длинные пароли для разблокировки ПК. Система распознавания лиц Windows Hello позволяет юзеру получить доступ к своему рабочему столу почти мгновенно. Еще одним удобством также называют приложение Timeline, предоставляющее владельцу компьютера историю файлов, с которыми он работал ранее.Справиться с этими новшествами возможно с помощью виртуального помощника Cortana, которого можно вызвать с помощью голосовой команды. Как и Amazon Alexa, ИИ быстро ответит на любые вопросы или пожелания, которые вписаны в его алгоритм. А вот приложение Your Phone является одной из наиболее недооцененных функций Windows 10: оно идеально подходит для владельцев устройств на Android, которые хотят синхронизации между собственным смартфоном и ПК. Наконец, новых пользователей обрадует Windows Sandbox, позволяющий запускать подозрительные программы в виртуальном рабочем столе для проверки.