Назван ТОП-5 бюджетных седанов, лучше всего адаптированных для суровой российской зимы
Современные автомобилисты часто жалуются на производителей, выпускающих недостаточно надежные автомобили. Впрочем, найти экземпляр, который прекрасно адаптирован даже для суровых российских условий эксплуатации, можно. Специалисты назвали пять лучших бюджетных седанов, подпадающих под это описание.
Первая строчка рейтинга досталась отечественной LADA Granta. Это не просто самый доступный автомобиль в списке, но еще модель, которая действительно отлично приспособлена для эксплуатации в условиях российской зимы. Базовая версия седана оснащается 1,6-литровым 87-сильным двигателем и 5-ступенчатой «механикой», при этом, у модели неплохой дорожный просвет в 18 сантиметров. И за все это производитель просит всего 445 000 рублей.
Второе место досталось японскому компакту Datsun on-DO, который станет прекрасным выбором для тех, кто не разделяет уверенности в надежности отечественных автомобилей. Оснащение у этого экземпляра точно такое же, как и у лидера рейтинга, поэтому он так же прекрасно справляется с российскими зимними дорогами. Впрочем, клиренс у Datsun on-DO чуть меньше, чем у «Гранты» - 17,4 сантиметра, а вот ценник в сравнении с российским конкурентом поднят до 490 000 рублей.
Замыкает тройку лидеров еще один представитель отечественного автопрома – седан LADA Vesta с довольно крупным дорожным просветом в 17,8 сантиметров и 1,6-литровым 105-сильным двигателем. Разумеется, цена LADA Vesta окажется заметно дороже первых двух конкурентов – 607 000 рублей за самую скромную комплектацию.
Определенного внимания, уверены эксперты, заслуживает и Renault Logan Stepway, расположившийся на четвертой строчке рейтинга. Автомобиль имеет довольно большой клиренс в 19,5 сантиметров, поэтому с легкостью проходит даже самые сложные участки дороги. За комплектацию с 1,6-литровым 82-сильным мотором покупателю придется выложить не менее 696 000 рублей.
Замыкает рейтинг вседорожная версия все той же «Весты» - LADA Vesta Cross. Несмотря на такой же кузов, автомобиль получил полноценный вседорожный клиренс в 20,3 сантиметра. В базовой версии модель комплектуется 106-сильным 1,6-литровым двигателем и 5-ступенчатой МКПП. Впрочем, за улучшенную проходимость придется заплатить внушительную сумму в 760 000 рублей.
Первая строчка рейтинга досталась отечественной LADA Granta. Это не просто самый доступный автомобиль в списке, но еще модель, которая действительно отлично приспособлена для эксплуатации в условиях российской зимы. Базовая версия седана оснащается 1,6-литровым 87-сильным двигателем и 5-ступенчатой «механикой», при этом, у модели неплохой дорожный просвет в 18 сантиметров. И за все это производитель просит всего 445 000 рублей.
Второе место досталось японскому компакту Datsun on-DO, который станет прекрасным выбором для тех, кто не разделяет уверенности в надежности отечественных автомобилей. Оснащение у этого экземпляра точно такое же, как и у лидера рейтинга, поэтому он так же прекрасно справляется с российскими зимними дорогами. Впрочем, клиренс у Datsun on-DO чуть меньше, чем у «Гранты» - 17,4 сантиметра, а вот ценник в сравнении с российским конкурентом поднят до 490 000 рублей.
Замыкает тройку лидеров еще один представитель отечественного автопрома – седан LADA Vesta с довольно крупным дорожным просветом в 17,8 сантиметров и 1,6-литровым 105-сильным двигателем. Разумеется, цена LADA Vesta окажется заметно дороже первых двух конкурентов – 607 000 рублей за самую скромную комплектацию.
Определенного внимания, уверены эксперты, заслуживает и Renault Logan Stepway, расположившийся на четвертой строчке рейтинга. Автомобиль имеет довольно большой клиренс в 19,5 сантиметров, поэтому с легкостью проходит даже самые сложные участки дороги. За комплектацию с 1,6-литровым 82-сильным мотором покупателю придется выложить не менее 696 000 рублей.
Замыкает рейтинг вседорожная версия все той же «Весты» - LADA Vesta Cross. Несмотря на такой же кузов, автомобиль получил полноценный вседорожный клиренс в 20,3 сантиметра. В базовой версии модель комплектуется 106-сильным 1,6-литровым двигателем и 5-ступенчатой МКПП. Впрочем, за улучшенную проходимость придется заплатить внушительную сумму в 760 000 рублей.