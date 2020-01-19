Назван ТОП-5 бюджетных седанов, лучше всего адаптированных для суровой российской зимы





Первая строчка рейтинга досталась отечественной LADA Granta. Это не просто самый доступный автомобиль в списке, но еще модель, которая действительно отлично приспособлена для эксплуатации в условиях российской зимы. Базовая версия седана оснащается 1,6-литровым 87-сильным двигателем и 5-ступенчатой «механикой», при этом, у модели неплохой дорожный просвет в 18 сантиметров. И за все это производитель просит всего 445 000 рублей.Второе место досталось японскому компакту Datsun on-DO, который станет прекрасным выбором для тех, кто не разделяет уверенности в надежности отечественных автомобилей. Оснащение у этого экземпляра точно такое же, как и у лидера рейтинга, поэтому он так же прекрасно справляется с российскими зимними дорогами. Впрочем, клиренс у Datsun on-DO чуть меньше, чем у «Гранты» - 17,4 сантиметра, а вот ценник в сравнении с российским конкурентом поднят до 490 000 рублей.Замыкает тройку лидеров еще один представитель отечественного автопрома – седан LADA Vesta с довольно крупным дорожным просветом в 17,8 сантиметров и 1,6-литровым 105-сильным двигателем. Разумеется, цена LADA Vesta окажется заметно дороже первых двух конкурентов – 607 000 рублей за самую скромную комплектацию.Определенного внимания, уверены эксперты, заслуживает и Renault Logan Stepway, расположившийся на четвертой строчке рейтинга. Автомобиль имеет довольно большой клиренс в 19,5 сантиметров, поэтому с легкостью проходит даже самые сложные участки дороги. За комплектацию с 1,6-литровым 82-сильным мотором покупателю придется выложить не менее 696 000 рублей.Замыкает рейтинг вседорожная версия все той же «Весты» - LADA Vesta Cross. Несмотря на такой же кузов, автомобиль получил полноценный вседорожный клиренс в 20,3 сантиметра. В базовой версии модель комплектуется 106-сильным 1,6-литровым двигателем и 5-ступенчатой МКПП. Впрочем, за улучшенную проходимость придется заплатить внушительную сумму в 760 000 рублей.